Indignación por la pensión de invalidez de Maite Galdeano: «Está estafando a los españoles» Una de sus últimas apariciones en televisión desató la indignación de la audiencia EL COMERCIO Gijón Jueves, 14 febrero 2019, 22:30

Hace unos meses la televisiva Maite Galdeano aseguraba padecer fibromialgia, una enfermedad que consume día a día a quienes la padecen. «Me duelen tanto las muñecas que incluso cortar ajos y cebollas es una dificultad, no puedo cocinar. Me despierto por la mañana como si me hubiera pasado un camión por encima», aseguraba la madre de Sofía Suescun en una entrevista a 'Lecturas', en la que declaraba estar atravesando una fuerte depresión.

Esta situación que narró la exconcursante de Gran Hermano hizo que le atribuyesen una pensión de invalidez como consecuencia de esta enfermedad. En confreto, Maite Galdeano percibe de manera mensual 1.100 euros: «Por fin hay jueces en los que confiar que me han dado la razón», dijo en su momento.

Pero una de sus recientes apariciones en la televisión hizo que se cuestionase mucho esta incapacidad. Maite apareció bailando flamenco subida en unos tacones de significativa altura. No lo hizo una vez sino dos, en la casa de GH y en el plató de Mediaset. «Está estafando a los españoles», «Me gustaría saber quién ha sido el responsable de darle a Maite Galdeano la invalidez absoluta por fibromialgia y una pensión de 1.100€ mensuales que pagamos los Españoles» son solo algunas de las críticas que se pudieron ver en redes sociales