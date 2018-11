El motivo por el que Ana Rosa faltó al trabajo por primera vez en 15 años «En casi 15 años no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible», explicó EL COMERCIO Gijón Martes, 20 noviembre 2018, 23:14

Ana Rosa Quintana regresó este martes a su cita con los espectadores. La presentadora reapareció ante las cámaras tras su comentada ausencia del pasasdo lunes, cuando Joaquin Prat tuvo que ponerse al frente de El programa de Ana Rosa porque la periodista se encontraba indispuesta.

La reina de las mañanas se incorporó este martes al programa con normalidad. Durante la habitual conexión con 'Ya es mediodía', Sonsoles Ónega aprovechó para hablar sobre su comentada ausencia: «¡Hombre Ana Rosa! ¡Qué bien te veo! Que para un día que faltas fíjate la que se ha liado».

Ana Rosa Quintana no eludió el comentario y aclaró que «una es humana y ya saben ustedes el virus éste gastrointestinal que hay ahora... ». La presentadora mostró una botella de Aquarius que tenía bajo la mesa y añadió: «En casi 15 años no he faltado ningún día pero es que ayer era imposible. No me podía mover del cuarto de baño».