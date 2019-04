La Infanta Elena, contra la prensa: «Qué coñazo. Gentuza» La Infanta Elena insulta a un reportero. / Telecinco Un reportero de 'Sálvame' ha recibido estos insultos por parte de la hermana del Rey Felipe VI CARLA COALLA Jueves, 18 abril 2019, 20:08

Se encontraba en la estación de Santa Justa de Sevilla, esperando a Irene Rosales, pero se encontró a la Infanta Elena y acercarse a ella era obligado. Así lo pensó uno de los reporteros de 'Sálvame', que quiso preguntar a la hermana del Rey Felipe VI sobre algunas cuestiones. Lo que no esperaba el reportero era la respuesta que recibiría por parte de la Infanta, que ni siquiera le dio la oportunidad de acercarse a ella, quejándose de la situación, «qué coñazo», e incluso insultando al propio trabajador, tachándolo de «gentuza».

La respuesta a la Infanta Elena ha llegado por parte de Carlota Corredera, que ha denunciado los ataques hacia su compañero: «Yo pago mis impuestos y no soy gentuza y mis compañeros tampoco. No estaban esperando por ella, estaban esperando por Irene Rosales». Incluso el resto de colaboradores han comentado la desagradable actitud de la infanta: «Me parece fatal. Porque yo a esta niña sí la he conocido de noche, la he conocido de fiesta y cuando iba a bailar con Jaimito» ha dicho Víctor Sandoval, a lo que Gema López ha añadido que «era divertida de fiesta, porque siempre ha tenido este carácter».

Los colaboradores de 'Sálvame' también han comentado la diferente actitud que han mostrado la Infanta Elena y su hijo, Froilán, pues también a él se han dirigido los reporteros, aunque él ha optado por no responder a las preguntas y despedirse con un «gracias».