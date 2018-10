'Intercambio consentido' hace 'arder' las redes sociales EL COMERCIO Estos fueron los cinco momentos más bochornosos del estreno del programa CARLA COALLA Martes, 16 octubre 2018, 13:07

El nuevo 'docu-reality' de Antena 3 se estrenó ayer con una expectación grande, de acuerdo con los números obtenidos en EEUU. Cuatro parejas fueron las que hicieron visibles sus diferencias en 'Intercambio consentido', para posteriormente conocer a los que se convertirían en sus nuevos compañeros durante dos semanas. Los primeros en mostrar sus cartas fueron Nieves y David, a los que les ha tocado intercambiarse con Eli y Luis, lo que provocó la alteración del público ante algunas de las reacciones más ofensivas del día. Al igual que ocurrió con la presentación de Miquel, que ya atesora un buen número de 'haters' en las redes sociales gracias a las 'perlas' que soltó en Intercambio consentido:

1. «No sé si lo voy a entender hablando con ese acento que tiene de fuera, porque ellos hablan diferente». Fueron las palabras de Nieves tras conocer a David, aludiendo al acento de los andaluces. La respuesta de Twitter no tardó en llegar...

2. «Ella no lo necesita». Miquel se cubrió de gloria ayer al referirse con esta frase al hecho de que él necesita tener relaciones con otras mujeres pero Joana, su pareja, no «porque ella está enamorada de mí». Un testimonio que le ha valido la respuesta del público de la manera menos agradable.

3. «¿Me estás llamando gorda?» Eli se quedó a cuadros cuando David, su nueva 'pareja', hizo la insinuación de que no estaba tan delgada como su mujer. «Donde las dan las toman», contestaba él, en venganza por el comentario de esta hacia su estatura.

4. «Le he dicho varias veces 'te quiero' para que no haga tonterías». Otra de las frases de Miquel que no dejaba en muy buen lugar su relación con Joana.

5. «Tengo 50 años». Nieves se convirtió en objetivo de muchos memes de Twitter al hablar de su edad y omitir que tenía 52 años. Las redes ardieron contra ella.