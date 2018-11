Intercambio consentido Luis, de Nieves: «Por lo menos el huevo lo hace bien» Nuevo enfrentamiento entre Luis y Nieves. / Antena 3 Ni la convivencia de Eli y David, ni la de Luis y Nieves terminan por avanzar CARLA COALLA Lunes, 19 noviembre 2018, 23:55

El encuentro entre Luis y David ha dado mucho que hablar en 'Intercambio Consentido'. Luis le ha contado a Nieves que David no tenía nada que ver con lo que ella le había contado, en parte como consecuencia de las compras que el marido de Nieves ha hecho con Eli. Y es que a pesar de los encontronazos entre la pareja, lo cierto es que Eli y David parecían haber alcanzado cierto grado de entendimiento. Todo lo contrario que Nieves y Luis, que siempre acaban discutiendo. «Yo veo más fortalecida mi relación con Eli que la tuya con David», le decía Luis a Nieves, mientras esta le echaba en cara que «tú no eres el terapeuta, no tienes que hacer juicios de valor». La discusión ha terminado con los dos participantes de 'Intercambio Consentido' cenando separados y con Nieves durmiendo en el sofá. Tampoco ha faltado el último comentario machista de Luis, que tras la discusión ha comentado que «por lo menos el huevo lo hace bien».

El caso es que el buen entendimiento entre Eli y David en 'Intercambio Consentido' no ha durado mucho, pues Eli le ha echado en cara a David que le haya comentado que «Luis me ha parecido más mayor de lo que me has dicho«. Eli rápidamente ha sacado las uñas y ha defendido a su marido, atacando a la mujer de su actual compañero: »Yo no te he comentado nada de Nieves por respeto«. La pareja ha vuelto a terminar tan enfrentada como de costumbre.