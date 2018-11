'Intercambio consentido': Mikel empieza a entenderse con Mónica Mikel y Mónica cada vez están más unidos. / Instagram de 'Intercambio consentido' «No creo que Juanra esté a mi altura», ha afirmado tras escuchar su canción CARLA COALLA Martes, 6 noviembre 2018, 00:24

La «pelea de gatas» de Mónica y Joana en 'Intercambio consentido' no ha hecho más que empezar, o al menos eso se deduce de los vídeos que ambas comparten con la pareja de la otra. Juanra está convencido de que «hay ciertas cosas por las que no voy a pasar» y eso, unido a su conversación con Covadonga, ha hecho que empiece a replantearse si se ha acabado el enamoramiento que sentía hacia ella. La 'coach', por su parte, le ha espetado que cree que lo suyo con Mónica ya no es amor y que sigue con ella «por miedo a la soledad». Con la que sí se entiende cada día mejor, sin embargo, es con Joana, lo que ha provocado que tanto Mónica como Mikel saquen las uñas.

Todo ha comenzado con la emisión de un vídeo en el que Joana aparecía en 'Intercambio consentido', poco después de la conversación con Mónica, visiblemente emocionada. La joven se dirigía a Mikel para recriminarle que se estuviese acercando a su compañera de programa y que la trate mejor que a ella misma. Tanto Mónica como Mikel se han enfadado con el vídeo, creyendo que realmente sus parejas están compartiendo más de lo que parece. Una situación que ha provocado que Mikel empiece a entenderse con Mónica, algo que no había pasado desde que comenzaran la convivencia de 'Intercambio consentido'. Aunque no ha tardado en soltar uno de esos comentarios que tanto le critican las redes sociales: «No creo que Juanra esté a mi altura», ha dicho el modelo tras escuchar una de sus canciones.