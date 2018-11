Jorge Javier Vázquez a Isa Pantoja en 'GH VIP': «Creo que estás embarazada» Isa Pantoja y Omar vuelven a estar juntos. La joven y Omar continúan con su relación sentimental, que ha conseguido superar todos los problemas CARLA COALLA Martes, 27 noviembre 2018, 23:50

La cigüeña podría estar sobrevolando a la familia Pantoja de nuevo, al menos eso es lo que cree Jorge Javier Vázquez. El presentador se ha dirigido a la pareja al comienzo de la gala de esta noche de 'GH VIP', que estaban en actitud muy cariñosa, y ha tardado poco en soltar la bomba: «¿Te puedo decir una cosa? Creo que estás embarazada«. Unas palabras que han dejado a cuadros a Isa Pantoja y a Omar Montes, que no han tardado en reaccionar negándolo, aunque no ha querido confirmar que sea imposible que esté esperando un hijo«.

Lo que ha llamado la atención es la respuesta de Isa Pantoja ante las sospechas de Jorge Javier Vázquez, pues el presentador ha seguido indagando sobre la posibilidad de que Omar haya dejado embarazada a la joven. «Oye, de verdad, para, porque luego mi madre me llama y no sé qué decirle», le ha rogado Isa al presentador de 'GH VIP', que ha seguido bromeando con Omar. «Me he traído el cinturón de castidad puesto», ha repetido en varias ocasiones, hasta que su novia ha zanjado el tema: «Tú te callas, que luego...».

Tanto Omar como Isa Pantoja se han convertido en una de las parejas más entrañables de 'GH VIP', por lo que ha nadie extrañaría que la chica estuviera de nuevo embarazada. A pesar de los problemas iniciales y de la pronta salida de ambos de la Casa de Guadalix de la Sierra, ambos se han ganado el cariño del público desde el plató.