«A mí las mariconadas no me gustan» Jesús le echa en cara a Roberto su actitud con Manuel. / Antena 3 La escapada a Bilbao no ha servido para templar los ánimos entre Jesús y Roberto CARLA COALLA Martes, 4 diciembre 2018, 00:24

«Tú eres gay feo, tú eres gay chuminoso», ha dicho Jesús de Roberto, tras un nuevo enfrentamiento entre ambos. «A mí me ha molestado porque yo soy maricón y me siento insultado», le ha confesado Jesús a Roberto después de que este le espetara eso de «a mí las mariconadas no me gustan«. Los dos estaban paseando por Bilbao, para disfrutar de una cita romántica preparada por la organización de 'Intercambio Consentido', pero nada consigue templar los ánimos de la pareja. Las desavenencias entre ambos no han tardado en surgir, a pesar de que el tema de conversación era la boda de Roberto, por la que Jesús se ha interesado, lo que podría haber sido una agradable charla entre la pareja.

La cena en Bilbao tampoco ha sido lo mejor que les podía ocurrir a Roberto y a Jesús en 'Intercambio Consentido', pues las diferencias entre ambos han hecho que se vuelvan a faltar al respeto. Todo ha comenzado con un vídeo de Óscar, en el que este le ha echado en cara a su marido la actiitud tomada con Manuel en el encuentro entre ambos. Jesús no ha tardado en recriminarle a Roberto su actitud: «Con mi novio no se mete nadie, a mi novio no le falta al respeto nadie».

«Me apetece irme al hotel y pasar este día», ha sentenciado Jesús, dando por concluida la cita de 'Intercambio Consentido'. Nada que ver con el despertar que han vivido, pues tanto Jesús como Roberto han recibido las galletas que sus parejas, Manuel y Óscar, un detalle que los ha emocionado y que ha hecho que aparquen sus diferencias una vez más.