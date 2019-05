Misterioso mensaje de Jorge Javier Vázquez a Mercedes Milá Jorge Javier Vázquez. / Telecinco Las redes sociales no han tardado en arder, preguntándose qué ha podido suceder CARLA COALLA Viernes, 24 mayo 2019, 19:47

No solo el mensaje de Jorge Javier Vázquez a Mercedes Milá ha inquietado a la audiencia, sino también lo visiblemente emocionado que se mostró el presentador de 'Supervivientes 2019', que en cuanto acabó de pronunciar las palabras cambió radicalmente de tema: «Antes de continuar te mando un besazo inmenso, Mercedes Milá. Este corazón que no me cabe en el cuerpo es para ti», aseguraba, en lo que se convertía en las palabras más sentidas y sorprendentes de la noche.

Inmediatamente se convertía el mensaje de Jorge Javier Vázquez en el foco de atención de las redes sociales, que comenzaban a hacer cábalas sobre las posibles razones del presentador para enviar ese mensaje tan emotivo e inesperado a Mercedes Milá. Entre los comentarios de los usuarios se encontraba, por ejemplo, el hecho de que Milá pudiera haber atravesado un problema personal que aún no se conociera, aunque también hubo quien apostó porque fuera una simple nota de cariño, debido al apoyo que la catalana le habría dado a su compañero en una semana particularmente difícil para él.

Recordemos que la relación entre Jorge Javier Vázquez y Merecedes Milá fue bastante cuestionada cuando este recogió el testigo de la presentadora al frente de 'Gran Hermano'. Sin embargo, ambos han manifestado que no existe rivalidad entre ellos, algo que se habría puesto de nuevo de manifiesto anoche con este mensaje.