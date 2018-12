José Manuel Parada: «Carmen Sevilla no era tan buena. Ha hecho golferías a mucha gente» José Manuel Parada y Carmen Sevilla en una imagen promocional de 'Cine de Barrio'. El programa 'Viva la vida' rinde homenaje a la artista andaluza, ingresada desde hace tres años en una residencia EL COMERCIO Gijón Domingo, 23 diciembre 2018, 20:08

Hace tres años que Carmen Sevilla ingresó en una residencia especializada en el cuidado de enfermos de alzhéimer. Desde entonces, poco se ha sabido de la artista, más allá de algunas noticias, a veces desmentidas sobre su deterioro. Pero eso no significa que caiga en el olvido y este sábado, en 'Viva la vida' (Telecinco) se le ha rendido homenaje.

Algunos de los colaboradores de Emma García destacaron la «generosidad» de Sevilla y su disposición a ayudar a otros. Pero no todo el mundo comparte esa opinión. José Manuel Parada, con quien la artista compartió plató presentando 'Cine de Barrio' (TVE1), fue tajante: «Ha hecho muchas golferías a mucha gente».

Parada afirmó: «Me mintió totalmente hasta el último momento. ¿Estoy mintiendo yo? Ella estuvo diciendo que no presentaba el programa hasta el último momento...No podéis decir que era tan buena, tan buena», concluyó.

El público no acogió bien sus declaraciones sobre quien fue 'novia de España' e intentó matizar sus palabras asegurando que hubo reconciliación: «Delante del cadáver de Rocío Dúrcal le dije: 'Carmen, la vida es más importante que un programa de televisión. No puede ser que tú y yo, que hemos sido amigos todos los años, no nos hablemos. Nos dimos un abrazo, ella se puso de rodillas y me pidió perdón, me pidió perdón muchas veces. Y ya está, ya está perdonado». Y añadió: «Me gustaría darle un beso, sé que no me va a reconocer, pero quiero despedirme de ella. Me lo prometieron y no lo están cumpliendo. Me gustaría que ella se fuera bien y si no queréis que vaya pues ya está».