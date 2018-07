Juanma Castaño deja Mediaset Juanma Castaño sonrie en la fuente de Pelayo, en su Gijón natal. / PALOMA UCHA «Es el fin de una etapa y el comienzo de otra», dice el respetado periodista gijonés, que ya no será una de las caras de 'Deportes Cuatro', donde llevaba ya 13 años. Ahora «descansaré y me centraré en la radio», explica P. MERAYO Jueves, 19 julio 2018, 00:22

Mediaset España lanzaba ayer un comunicado que dejaba a más de uno perplejo: «Se cierra una etapa con Juanma Castaño (Gijón, 1977) al frente de 'Deportes Cuatro'». Escueto mensaje publicado en una red social al que el propio periodista gijonés, para el que esas palabras significan el fin a años de relación con el grupo de comunicación, contestaba utilizando el mismo cauce: «Os devuelvo el agradecimiento y el cariño mostrado en vuestro tuit. Un saludo y mucha suerte». Palabras en las que sus seguidores vieron más que ironía, y con ella una ruptura poco amistosa, pero que él mismo, en conversación con EL COMERCIO, ha minimizado, explicando que todo «ha terminado bien». No significa eso que no esté triste. «Lo estoy, claro, han sido 13 años de mi vida, pero en el fondo lo que significa es el fin de una etapa y el comienzo de otra y eso nunca es malo». Confiesa, además, el respetado periodista deportivo que «mantener el ritmo de trabajo que llevaba empezaba a ser muy cansado. Había días que llegaba a la radio sin fuerzas y eso estaba afectándome». No hay que olvidar que desde hace dos años (2016) Juanma Castaño dirige en la Cope -a cuyo equipo de deportes se sumó en 2011-, 'El partidazo', y eso le obligaba a sacrificar muchas horas y hasta días de descanso. Un tiempo que ahora podrá volver a tener.

Algunos de esos días los pasará en Gijón, donde regresa cada verano. «A finales de julio estaré otra vez ahí», dice ilusionado, con esa voz que cualquier amante del deporte reconoce a distancia y a la que la noticia no ha afectado. «Ha sido una elección. Descansaré y me centraré en la radio», añade recordando que le quedaban dos años de contrato con Mediaset, pero que «la situación empezaba a ser algo complicada y, al terminar el Mundial, decidimos que no debería seguir. Nos pusimos de acuerdo y finiquitamos el contrato». Ya está hecho y ya es pasado. Ahora nada sabe de lo que le deparará a su hasta ahora compañero televisivo y competidor radiofónico Manu Castaño, pues «nada se de lo que pretenden hacer».

La cadena ha anunciado que el programa «volverá la próxima temporada con novedades en las que se está trabajando», pero a Juanma Castaño ya no le preocupan esos contenidos, sino los de su espacio en la Cope.

Director de 'El partidazo' de la Cope, en unos días estará descansando en Gijón

Tras más de dos décadas de trayectoria profesional radiofónica y televisiva, en la que ha pasado, además de por Cuatro y la Cope, por la Cadena SER y Canal+, vuelve a centrar sus energías y su profesionalidad en las ondas. Aunque el destino le puede deparar otra futura aventura en la pequeña pantalla, donde todo puede pasar y nada está escrito.

Durante su recorrido profesional ha retransmitido competiciones como la Eurocopa 2008, cinco Vueltas Ciclistas a España, cuatro Tours de Francia y dos Giros de Italia, además de, entre otros muchos acontecimientos deportivos, el recordado Mundial de Sudáfrica que trajo el título de oro a España.