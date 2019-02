Se ha quedado a gusto Kiko Hernández llama «engendro» a Kiko Rivera Kiko Hernández, en 'Sálvame'. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' ha confesado su respulsa hacia el concursante de GH Dúo CARLA COALLA Jueves, 28 febrero 2019, 20:59

La sorprendente y contundente declaración de Kiko Hernández ha cogido de improvisto a propios y extraños esta jueves. Sucedió cuando un espectador de 'Sálvame' afirmó que «no me cae bien Kiko Rivera». Así, Kiko Hernández se sumó a a la declaración y dijo: «Le tengo manía a Kiko Rivera porque ha defecado contra este programa, ha dicho que somos basura, que somos lo peor, por eso me niego a apoyar a este engendro. Por eso me niego a apoyar a Kiko Rivera».

Con estas afirmaciones ha dejado claras sus preferencias en lo referente a la expulsión de esta noche, en la que el hijo de Isabel Pantoja se juega su permanencia en la Casa de Guadalix de la Sierra con Raquel Lozano.

Por otro lado, esta noche también veremos en 'GH DÚO' quién es la concursante que vuelve a entrar en el concurso gracias a la repesca, si Sofía o Candela, después de que Fede quedase descartado definitivamente.