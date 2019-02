La desorbitada cifra que Kiko Matamoros ha pedido por concursar en 'Supervivientes 2019' El programa arrancará una nueva edición tras el final de 'GH DÚO' EL COMERCIO Gijón Sábado, 9 febrero 2019, 03:51

Cuenta atrás para el estreno de una nueva edición de 'Supervivientes'. Telecinco, que actualmente exprime el tirón de su nueva edición de 'Gran Hermano' con famosos, ya se encuentra seleccionando a quienes serán los concursantes del exitoso 'reality' de supervivencia. El programa arrancará su nueva temporada tras el final de 'GH DÚO'. La cadena de Mediaset aspira a revalidar los buenos datos que están cosechando las dos últimas ediciones de 'Gran Hermano' con personajes conocidos.

Por el momento no han trascendido los nombres de los posibles concursantes, aunque ya se especula con algunos nombres. Entre ellos, el de Kiko Matamoros. Su participación en el 'reality' podría no llegar fructificar debido a las desorbitadas peticiones del ex de Makoke. «Me ofrecieron 35.000 y pedí 50.000 euros», confesó esta semana durante una entrevista.

Un nombre confirmado y cuatro posibles

A escasas semanas del inicio de una nueva aventura en Honduras, tan solo hay un nombre confirmado. Alejandro Albalá se ganó una plaza en la nueva temporada del 'reality' tras participar como concursante del futuro el año pasado. Sin embargo, no está nada claro que el ex de Sofía Suescún pueda viajar este año a la isla. El joven es uno de los concursantes de la primera edición de 'GH DÚO', lo que podría complicar su estancia en Honduras.

Más allá del cántabro, entre los primeros candidatos a participar en la nueva edición de 'Supervivientes' estarían Encarna y Toñi Salazar, conocidas como Azúcar Moreno, Carlos Lozano e Ivonne Reyes.