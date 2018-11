Kiko Matamoros ya no se esconde: «Tengo ganas de ir más lejos con Sofía» En la entrevista que el colaborador de 'Sálvame' concede a una revista reconoce su interés por Sofía Suescun EL COMERCIO Gijón Miércoles, 28 noviembre 2018, 21:02

El dulce acercamiento entre Kiko Matamoros y Sofía Suescun es algo que se venía anunciado desde hace unas semanas. Sin embargo, ambos habían mantenido que lo único que les unía era una bonita amistad.

Esta versión ha cambiado tras la entrevista que Kiko Matamoros concedió a la revista Diez Minutos. En ella, el colaborador de Telecinco asegura: «Yo con Sofía tengo una relación de confianza y complicidad enorme, muy grande. Me apetece estar con ella. Me apetece hablar con ella. Y ya está y lo digo así, no tengo porqué esconderlo».

Pero no se ha quedado ahí en sus declaraciones sino que ha confirmado que lo suyo con la ganadora de Supervivientes es más que una simple relación de amistad: «Tengo ganas de ir más lejos con Sofía. Mi experiencia me dice que puede ser una relación bonita. A mí es una chica que me encanta. Físicamente me parece un cañón y luego es divertida, es inteligente, y tiene sentido del humor».

Con estas declaraciones quedan claras las intenciones de Kiko Matamoros por ir a más con Sofía Suescun. Mientras tanto, su expareja y él han abierto una guerra mediática. Tras 20 años de matriomonio decidieron separarse al descubrir las infidelidades de Matamoros.

Después de la ruptura, Kiko Matamotos habría mantenido relaciones con otras mujeres aunque, en la actualidad, todas las miradas se centran en Sofía. Reconoce que la comunicación entre los dos en continua: «Puedo estar mensajeándome con ella 4 o 5 veces diarias. A veces durante más tiempo, a veces durante menos. Nos contamos lo que hacemos».