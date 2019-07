Kiko Matamoros desvela cómo ha salido de la lista de morosos de Hacienda Kiko Matamoros. / Telecinco El colaborador de 'Sálvame' se ha ido esta misma tarde de vacaciones y no regresará al programa de Telecinco hasta dentro de quince días CARLA COALLA Jueves, 4 julio 2019, 20:47

Kiko Matamoros se ha despedido de la televisión, pero solo de manera temporal. El colaborador televisivo ha hecho gala del carácter con el que se ha hecho famoso para cogerse las vacaciones el mismo día que estrenaba sección: el chirinkiko. Así se lo ha soltado a Carlota Corredera esta misma tarde en 'Sálvame', logrando que la presentadora se quedase atónita con la noticia, quien ha intentado disimular su asombro insinuando que Tony Spina podría ocupar su lugar.

La broma no habría dejado tan mal cuerpo en Kiko Matamoros si no se tratara de la actual pareja de su exmujer, Makoke, con los que mantiene una evidente guerra televisiva que no cesa. De hecho, esta misma tarde ha vuelto a cargar contra él, aludiendo al hecho de que «yo tengo lo que él siempre quiso y él tiene lo que yo no he querido», provocando la reacción de sus compañeros: «Has sido muy duro, Kiko», le han dicho.

Pero la verdadera bomba la ha soltado Kiko Matamoros esta tarde al confesar, en directo, cómo había logrado salir de la lista de morosos de Hacienda: «En esa lista solo están los que deben más de un millón, y yo he pagado lo suficiente como para que mi nombre no esté ya allí», ha asegurado entre risas.