La guerra de Kiko Matamoros y Makoke lleva al colaborador al borde del infarto

EL COMERCIO Gijón Viernes, 5 abril 2019, 12:37

En una entrevista a Kiko Hernández, Matamoros se sinceraba y comenzaba de forma contundente: «Ya tengo cita con Hacienda para declarar que los bienes son míos, los oculté y que se los queden, se acabó la broma». La guerra con Makoke está abierta. Esta situación le ha llevado al borde del infarto. Ingresaba el colaborador en el hospital con un fuerte dolor abdominal y 21 de tensión.

Otras declaraciones importantes de Kiko Matamoros sirven para explicar esta situación con Makoke. «Nadie me va a tomar el pelo más». «Llevo dos décadas manteniendo a Makoke y a su hijo Javier y no me voy a comer el marrón de Hacienda con una deuda de cerca de millón y medio yo solo», afirmaba Matamoros.

El colaborador pedía a Makoke que vendiera los inmuebles y no lo ha hecho. «Me dice que no los quieren nadie y es mentira, no los quieren porque piden mucha pasta», declaraba Kiko.

Unas horas antes de hacer la entrevista con Kiko Hernández, Matamoros comenzaba a tener molestias. Por este motivo, unos amigos le llevaron a urgencias rápidamente. «Llegó casi con un infarto», ha contado Hernández.

Si Makoke decide no pagar, las casas saldrán a subasta. «Ese dinero se lo han gastado todos en coches, viajes, fiesta, ropa…». El colaborador define al hijo de su ex mujer como un niño malcriado. «Ha vivido como Dios y casi toda su vida a mi costa».