Relevo musical Roberto Leal junto a Tony Aguilar y Noemí Galera. / RTVE 'La mejor canción jamás cantada' llega a La 1 para revivir grandes éxitos del pasado y recoger el testigo de 'Operación Triunfo' y 'Tu cara me suena' JULIÁN ALÍA Madrid Viernes, 8 febrero 2019, 02:16

Un total de 70 canciones en castellano competirán desde el próximo viernes en La 1 de TVE por ser 'La mejor canción jamás cantada'. El nuevo formato llega a la cadena pública para llenar el vacío musical que dejó 'Operación Triunfo' y justo la semana que desaparece 'Tu cara me suena' (Antena 3), de la misma productora (Gestmusic), que hoy celebrará su gran final. En cada una de las siete galas se cantarán diez temas de la misma década, y los ganadores de cada una de ellas repetirán en la final. Eso sí, que una canción alcance la final no significará necesariamente que vaya a ser interpretada por el mismo artista, según anunció ayer Tinet Rubira, director de Gestmusic, en la presentación de un formato que pretende ser «un homenaje a la música» y no «una competición de cantantes».

En las labores de presentador, cómo no, Roberto Leal, una de las caras más importantes de TVE en los últimos tiempos. Y en el papel de jurados, Noemí Galera, directora de 'casting' de Gestmusic y de la Academia de 'OT', el locutor musical Tony Aguilar y un nuevo rostro semanalmente. Cada uno de ellos elegirá una canción para que el público vote y decida cuál de las tres pasa a la final.

En el primer programa, el tercer miembro del jurado será la diseñadora Ágatha Ruiz de la Prada, y la década, la de los años 80. La gala revivirá temas tan emblemáticos como 'La puerta de Alcalá', de Victor Manuel y Ana Belén; 'La chica de ayer', de Nacha Pop; 'Bailando', de Alaska y Los Pegamoides; 'No controles', de Olé Olé; 'Maquillaje', de Mecano; 'Enamorado de la moda juvenil', de Radio Futura; 'Salta', de Tequila; 'Camino a Soria', de Gabinete Caligari; 'Un velero llamado libertad', de José Luis Perales; y 'Venezia', de Hombres G.

Quienes traerán de vuelta las canciones serán Alfred García, Ana Guerra, Ana Mena, Bebe, Carlos Marco, DVicio, El Kanka, Falete, Funambulista, María Villar y Roi, que está «con muchas ganas de volver a casa», ya que el emplazamiento es el mismo que el de 'Operación Triunfo', donde concursó en 2017, aunque con un decorado distinto. Cada programa tendrá un toque internacional, con mención especial a algunos artistas que triunfaron fuera de España, como es el caso de Michael Jackson, cuyo 'Rock with you' será interpretado por Famous, ganador de 'OT 2018'.

Hueco para el humor

También se abrirá hueco al cómico David Amor, para contextualizar la década, y al compositor, productor musical y 'youtuber' Jaime Altozano, que desembarcará con el objetivo de «poner nombre a lo que se va a escuchar», pero «sin que sea un coñazo».

Tinet Rubira precisó que 'La mejor canción jamás cantada' «no busca revivir grandes éxitos ni ser fiel, ni recuperarlos tal y como son», sino buscar un choque generacional, como hace 'La gran fiesta de la canción francesa', en el país vecino, donde los clásicos son defendidos ante el micrófono por gente muy joven. Sin embargo, el director de Gestmusic quiere también que temas muy recientes sean cantados por intérpretes de mayor edad.

Toñi Prieto, directora de Entretenimiento de TVE, desveló que ya están trabajando en la puesta en escena para el festival de Eurovisión -quedan 99 días-, y pensando en la nueva temporada de 'Operación Triunfo', a partir de septiembre de 2019.