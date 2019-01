Antonio Orozco en 'La Voz': «Nunca había contado esta historia públicamente» Antonio Orozco recuerda uno de los episodios más difíciles de su vida. / Antena 3 El artista ha contado que Luis Fonsi lo ayudó al dar el salto a América CARLA COALLA Miércoles, 16 enero 2019, 00:38

Cargada de ilusión llegaba María Espinosa, una sevillana de 22 años Lora del Río. A pesar de su corta edad, la joven llegaba con una entrañable historia bajo el brazo: «Cuando dices que fuiste madre con 19 años mucha gente no lo entiende, pero para nada me arrepiento porque es lo mejor que me ha pasado en la vida», aseguraba, «de 'La Voz' espero que me ayude a seguir en este complicado mundo«. Con una canción de Antonio Orozco, 'Ya lo sabes', ha conseguido protagonizar uno de los momentos más emotivos de esta cuarta entrega de las Audiciones a Ciegas, consiguiendo que tanto Luis Fonsi como el propio Orozco se dieran la vuelta.

«Han cantado una canción muy bonita del maestro Antonio Orozco, que nos une a nosotros en muchísimas razones«, le decía Luis Fonsi a María tras la actuación, «yo simplemente te doy las gracias por interpretar una canción que yo en lo personal amo». Acto seguido, Antonio Orozco ha desvelado una historia que nunca antes «había contado públicamente». «En el año 2007, en único que llamaba a mi teléfono era el del banco. Como mucha gente en este país, lo pasamos muy mal. Una noche, después de un concierto cualquiera, sin saber ni siquiera qué hace o a quién dirigirme, llamé por teléfono a Luis Fonsi, porque él me había dado su teléfono amablemente en algún momento de mi vida, para pedirle por favor si me podía ayudar. Estábamos a punto de dar el salto a América y nos íbamos con una mano delante y otra detrás. El mismo tiempo que tardó Luis Fonsi en responderme que sí fue el mismo tiempo que ha tardado hoy en darse la vuelta para escucharte a ti«. Antonio le ha pedido a la artista que se fuera con Fonsi, porque »lo correcto y lo realmente verdadero es que vayas al equipo de Fonsi«, ha sentenciado, visiblemente emocionado, y habiendo logrado que a Luis Fonsi se le llenaran los ojos de lágrimas.