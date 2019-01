Así ha sido su «lento» y criticado estreno de 'La Voz' de Antena 3 Pablo López se emociona al escuchar 'Ángel Caído'. / Antena 3 Antena 3 no consigue cumplir con las espectativas creadas CARLA COALLA Martes, 8 enero 2019, 00:58

Aunque han sido muchos los que han decidido apostar por el estreno de 'La Voz' esta noche en Antena 3, lo cierto es que las críticas no se han hecho esperar. Las redes sociales se han hecho eco de su ritmo «lento«, además de que no han aceptado de buen grado algunos de los cambios. »Han generado tanto bombo que ahora tienen que cumplir las espectativas«, »no me está gustando nada esta 'La Voz', donde se ponga Jesús Vázquez de presentador que se quite el resto, y esos 'coaches' que no transmiten nada«, »a mí que me gusta ver las actuaciones, me está empezando a aburrir lo más grande, estoy a punto de ponerme una serie«, eran algunos de los comentarios que han circulado por las redes sociales durante la emisión del programa.

Más de lo mismo #LaVozAntena3. Entre la cantidad de anuncios, la hora que es y lo pesada que se hace Paulina Rubio... Next! — EVA ✨ (@itsmefromthebl1) 7 de enero de 2019

Y es que ya el inicio del programa, que prometía un espectáculo espectacular, ha resultado complicado, incluso incomprensible para los espectadores, ya que no se han escuchado bien las voces de los artistas debido a la producción. Tampoco se ha entendido que pasadas las once de la noche solo hubiera cantado un aspirante, sobre todo después de que desde Antena 3 se hubiera prometido que esta nueva edición de 'La Voz' tendría más ritmo. Las redes sociales han acusado de «lento» el estreno de las audiciones a ciegas, que continuarán mañana.

Vaya tostón #LaVozAntena3 Entre los anuncios cada 5 minutos, los mensajes Mister Wonderful y las historias de los candidatos... ¡Me duermo! ¡Que canten, coño! — Á🅻🆅🅰🆁🅾 🅳🅴 🅼🅸🅽🅰 (@Al_Vicus) 7 de enero de 2019

En esta primera tanda de actuaciones, Paulina Rubio ya ha sufrido su primer bloqueo. Luis Fonsi ha cumplido el sueño de la hermana de una de sus talents, al interpretar con ella el tema 'Échame a mí la culpa. Pablo López, por su parte, también se ha puesto al piano tras emocionarse al escuchar a Palomy cantar 'Ángel caído', compuesto por él e intérpretado por Malú: «En tu voz este tema ha cobrado sentido», le ha dicho, justo antes de cantar de nuevo con ella. Antonio Orozco, por otro lado, se ha llevado la sorpresa de la noche gracias a Juanfran, el primer 'telón' de la edición de 'La Voz': «Yo y toda mi familia somos fans de Orozco», ha confesado.

Pero ha sido Keila, de Tarragona, con su Chelo, la que gracias a un tema de Adele ha puesto a todos los 'coaches' en pie. Ella ha sido una de las sensaciones del estreno de 'La Voz' a la que veremos en el equipo de Pablo López: «Yo tengo un mal día y tú me lo has arreglado, ojalá yo pueda arreglarte a ti alguno», le ha dicho el 'coach'.