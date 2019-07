Baile de series El lapsus de Mónica Carrillo con Eduardo Gómez Mónica Carrillo. / Antena 3 La presentadora de 'Antena 3 Noticias' del fin de semana ha confundido la serie 'La que se avecina' (que se emite en Telecinco) con 'Aquí no hay quien viva', producción fuera de emisión de Atresmedia CARLA COALLA Lunes, 29 julio 2019, 18:58

«El actor Eduardo Gómez ha fallecido hoy a los 68 años. Para sus vecinos seguramente fue un dolor de cabeza pero a todos nosotros nos hizo pasar grandes momentos. Saltó a la casa con la serie de esta casa 'La que se avecina', pero antes de llegar a ser el portero ocupa más famoso de España había aparecido muy poco en nuestras pantallas, incluso llegó a dedicarse a vender enciclopedias. Ya en los 90 aprovechó su carrera en televisión para convertirse en uno de esos secundarios que dejan huella entre el público«. Estas han sido las palabras que Mónica Carrillo dedicaba ayer al actor Eduardo Gómez durante la emisión de las noticias y en el día de su fallecimiento, en las que se produjo un evidente fallo.

La presentadora de las noticias de Antena 3 del fin de semana dijo 'La que se avecina' en lugar de 'Aquí no hay quien viva', un lapsus que no se sabe si fue producto de la propia Mónica Carrillo o del redactor encargado de escribir el mensaje que la presentadora estaba leyendo en el teleprompter. Un fallo que llama la atención debido a que mientras 'Aquí no hay quien viva' fue una producción de Antena 3, Telecinco es la 'spin off' de la misma, pues a pesar de que la historia que ambas ficciones cuentan es diferente, tanto buena parte del reparto como los creadores, guionistas y parte del equipo técnico repitieron experiencia.

El actor Eduardo Gómez dio vida en 'Aquí no hay quien viva' a Mariano, el padre de Emilio, portero del famoso edificio de la calle Desengaño, mientras que encarnó a Maxi, el 'mente fría', en 'La que se avecina', hasta que acabó por abandonar la serie que pronto emitirá los nuevos capítulos de su undécima temporada.