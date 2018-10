Laura Matamoros hace llorar a Makoke Makoke, en el confesionario de GH Vip. / Telecinco Makoke: «Laura me tendrá siempre, no sé si lo querrá o me estará criticando» EL COMERCIO Gijón Martes, 23 octubre 2018, 19:37

Makoke se derrumbó en el confesionario. La concursante de GH Vip desveló entre lágrimas sentimientos que hasta entonces no había querido mostrar en el reality. Este cambio de estrategia pudo estar motivado por el poco contenido que la ex de Kiko Matamoros ha generado en el programa.

«Hace dos meses y medio que no veo a Kiko y me ha dado mucha pena porque son 20 años. Tengo claro que no hay marcha atrás pero ha sido el amor de mi vida». Entre lágrimas hizo un breve balance de lo que ha sido su relación con el padre de su hija y, aunque se mostró afectada, asegura que no hay vuelta atrás con el colaborador de Sálvame.

Makoke también ha tenido unas palabras para los hijos de su ex pareja, Laura y Diego Matamoros: «Cuando su hijo - Diego Matamoros- entró en la tele y empezó a hablar mal de nosotros fuí egoísta porque sólo pensé en mí y en lo que me estaba doliendo, pero me vino de sopetón». En cuanto a la influencer, Makoke se mostró más cariñosa: «A Laura le tengo mucho cariño y la relación es buena. Laura me va a tener siempre, ella lo sabe; no se si lo querrá o me estará criticando pero quiero que siga al lado de Ana porque es su hermana y con ella es con la única con la que tiene relación».