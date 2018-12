Laura Pausini se arrepiente en 'El Hormiguero' del taco que soltó en los Grammy Laura Pausini ha visitado a Pablo Motos. / Antena 3 La artista ha ganado su cuarto Grammy Latino, en la categoría de 'Mejor Álbum Vocal Pop Internacional' CARLA COALLA Martes, 11 diciembre 2018, 22:58

Laura Pausini ha visitado a Pablo Motos con su vigésimo tercer álbum de estudio, 'Hazte sentir« bajo el brazo. Un disco que le ha valido su cuarto premio Grammy, en la categoría al Mejor Álbum Vocal Pop Internacional. La italiana ha declarado que se siente «muy afortunada» por haber cosechado este éxito con su disco, además de que ha supuesto una enorme ilusión para ella ver cómo fue el momento en el que se enteró de que había recibido el premio. Ha sido entonces cuando Laura ha comentado una curiosa anécdota ocurrida durante la noche de los Grammy Latinos.

«Coño«, era la primera palabra que salía de la boca de Laura Pausini al subir al escenario a recoger su Grammy, lo que provocaba las risas del plató de 'El Hormiguero', incluido el propio presentador. Pablo Motos no ha podido evitar comentar esta cuestión: «¿Te dan un Grammy y lo primero que dices es 'coño'?«. La artista ha reído pero también se ha justificado: »Yo en Italia digo 'coño' todo el tiempo, porque allí no se entiende y nadie se enoja«. A pesar de todo, ella misma se ha sorprendido al ver cómo había sido la escena en los Grammy: »¡Lo dije! Qué vergüenza. Al menos en Italia no se escuchó porque la emisión lleva dos minutos de retraso y pusieron un pitido', ha declarado.

Laura Pausini y Pablo Motos también han hablado del videoclip de la italiana, en el que comparte actuación con Carlos Rivera. La italiana ha confesado en 'El Hormiguero', que cuando compone un tema siempre se hace una composición visual, compra libros de pintura, de fotografía, para diseñar cada videoclip. «Es justo lo que quería», ha afirmado.