Des-pa-ci-to Así ha sido la venganza de Luis Fonsi contra Antonio Orozco en 'La Voz' Luis Fonsi, bloqueado por Antonio Orozco. / Antena 3 Se emite la tercera gala de las Audiciones a Ciegas CARLA COALLA Martes, 15 enero 2019, 00:19

A medida que avanza el programa se endurecen las luchas entre los coaches de 'La Voz', que siguen intentando hacerse con los mejores artistas y crear un equipo de campeones. Así lo están demostrando Luis Fonsi, Antonio Orozco, Pablo López y Paulina Rubio, que están sacando la artillería pesada para combatir contra sus compañeros y conseguir que las mejores voces decidan irse con ellos. Conscientes de que cada detalle puede marcar la diferencia, ninguno escatima en artimañas a la hora de salirse con la suya. Por ello, Antonio Orozco no ha dudado en bloquear a Luis Fonsi para que no pudiera girarse ante una de las mejores voces que han pasado por las Audiciones a Ciegas de esta noche, la de Beatriz Pérez. La cuestión es que el intérprete de 'Despacito' estaba completamente emocionado, pues la joven ha cantado un tema suyo, 'Nada es para siempre'.

Luis Fonsi se ha tomado el bloqueo muy mal, asegurando que estaba «muy disgustado». De hecho, se ha vengado tras la actuación de Andrés Iwasaki con el tema 'Is this love'. Fonsi le ha dicho al concursante que «si quieres poesía y bromas, vete con Orozco», del que luego ha añadido que «cuenta buenos chistes», vengándose del bloqueo dando a entender que estar en el equipo de Antonio Orozco no aporta nada artísticamente. Finalmente, ninguno de los dos ha logrado hacerse con Andrés, pues el joven, hermano de la actriz Paula Iwasaki ('La Catedral del Mar') ha decidido irse al equipo de Pablo López en este tercer programa de 'La Voz' en Antena 3.