El duro enfrentamiento entre Lydia Lozano y Rafa Mora en 'Sálvame' Lydia vuelve a discutir con Rafa en 'Sálvame'. / Telecinco Belén Esteban ha tratado de apaciguar los ánimos entre los colaboradores CARLA COALLA Viernes, 26 octubre 2018, 19:30

«¿Te gusto, Lydia?», era la conclusión a la que llegaba Rafa Mora después de que protagonizar un encontronazo con Lydia Lozano en el que ambos se han tirado los trastos a la cabeza. Lydia le ha espetado al ex-tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' que a ella le gustaban los «hombres más vividos», mientras que él se burlaba al recordar el pasado sentimental de la colaboradora con Kiko Matamoros o Carlos Lozano. Lydia ha respondido imitando la forma de andar de Rafa, así como la manera en la que este se suele comportar. Además, tampoco Charly, la actual pareja de Lydia, ha quedado fuera de la conversación, del que esta ha dicho a Mora que «ya te gustaría parecerte a él». «Yo no me meto con tu actual pareja», ha respondido Rafa de forma contundente.

Belén Esteban no ha tardado en intervenir en el encontronazo entre Lydia Lozano y Rafa Mora en 'Sálvame', dirigiéndose primero a él. «Rafa, tú sabes que yo siempre te defiendo cuando te tengo que defender, pero que me enfado contigo muchas veces». Unas palabras que han calmado los ánimos de Rafa, aunque no ha tardado en volver a enzarzarse con Lydia.

Tal y como es costumbre en 'Sálvame', Rafa Mora y Lydia Lozano han 'olvidado' pronto su encontrano al centrarse en el nuevo tema de tertulia del programa. ¿Volverán a enfrentarse?