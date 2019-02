La exitosa subasta de María Teresa Campos María Teresa Campos subasta sus muebles. / Telecinco La periodista ha puesto en venta varios de sus muebles y elementos decorativos CARLA COALLA Jueves, 28 febrero 2019, 21:37

María Teresa Campos se muda y ha puesto a la venta varios de los muebles que hasta ahora decoraban su casa, entre los que se encuentran auténticas piezas de coleccionista, tal y como ha desvelado su hija, Carmen Borrego: «Lo que sí es verdad es que a mi madre le gusta mucho el tema de los anticuarios y ha ido comprando muchas cosas a lo largo de estos años. Son cosas que ha ido comprando poco a poco». Carmen también ha confirmado que su madre «todavía no sabe lo que se ha vendido», al tiempo que ha desvelado que «habrá otra subasta».

Y es que tanto ella como su hermana, Terelu Campos, han comentado que son tantos muebles (y tan grandes), que aunque quieran no les caben en sus respectivas casas, ni en la nueva vivienda que habitará su madre, María Teresa Campos, aunque, por el momento «la mudanza no está al caer». Terelu, además, ha querido añadir que «la mudanza no es inminente, pero está haciendo como muchas personas cuando nos mudamos, ir poco a poco». Lo que ocurre es que la fama de la periodista ha convertido esta subasta en todo un acontecimiento que tiene como consecuencia la recolección de una buena suma de dinero.

Con respecto a la mudanza de María Teresa Campos, Terelu ha comentado que quiere «que cambie el chip. Me apetece verla en otro ambiente. No es tanto la distancia como la grandeza de la casa».