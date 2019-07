Marta, la mujer de Chelo García-Cortés, contra los colaboradores de 'Sálvame' Marta Roca. / Telecinco María Patiño ha hablado del difícil momento que está atravesando CARLA COALLA Lunes, 8 julio 2019, 21:31

Marta, la mujer de Chelo García-Cortés continúa siendo una de las protagonistas de 'Sálvame', debido tanto a las polémicas en las que se ve implicada como a las respuestas que suele dar a los reporteros. Precisamente esta tarde se han emitido unas declaraciones en las que Marta pone en tela de juicio el comportamiento que los compañeros han tenido con su esposa, destacando que «a lo mejor no la han apoyado lo suficiente».

La respuesta a las declaraciones de Marta en 'Sálvame' no se han hecho esperar, siendo María Patiño la primera que ha salido al paso, manifestado que ella considera que no se ha portado mal en ningún momento con Chelo García-Cortés y que no está de acuerdo con sus palabras: «Nos mete a todos en el mismo grupo y yo soy parte de este programa. Yo sí que esperaba, por parte de Marta, al menos un beso», ha asegurado la periodista, emplazando el resto de la conversación al regreso de Chelo a España.

A ella se ha unido Gema López, que ha manifestado, además, que no le parece oportuno que Chelo García-Cortés le haya dicho a su mujer que no siente que sus compañeros de 'Sálvame' la hayan apoyado lo suficiente. Afirmando que ella esperaba que «Chelo no hubiese aguantado tanto, ni físicamente ni siendo salvada por el público», también ha coincidido con María Patiño en el que cariño que le tiene y en que espera que cuando vuelva su mensaje sea muy diferente.