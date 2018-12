Carlota, 'MasterChef Junior 6' 'Masterchef Junior' | La gijonesa Carlota: «Lo que más me gusta cocinar es el cachopo» Carlota, concursante de la sexta edición de 'MasterChef Junior'. Carlota, concursante de MasterChef Junior 6, fue eliminada en la segunda gala CARLA COALLA Miércoles, 26 diciembre 2018, 18:46

Con ocho años y una sonrisa que enamora, Carlota se ha ganado el corazón de la audiencia de 'MasterChef Junior 6', por lo que la sorpresa fue mayúscula cuando resultó expulsada en la segunda entrega del programa. A pesar de todo, la gijonesa asegura que lo mejor ha sido «conocer a mis compañeros porque ahora los quiero mucho», y reconoce que no tiene favorito «para ganar la sexta edición de MasterChef Junior«.

Como buena asturiana, a Carlota hay un plato que no se le resiste, «el cachopo». Aunque hay «muchísimas cosas» que le encanta cocinar, este es su plato estrella. «Me gusta cocinar el cachopo pero a la manera tradicional, con jamón y queso. De hecho, ni siquiera lo como cuando está relleno de cecina u otras cosas«, reconoce. Aprendió a cocinar »con mamá«, quien también se ha convertido en su mejor catadora: »Si no recuerdo mal, un día hice una paella. Mi madre fue la primera en probarla y me dijo que estaba de diez«, afirma, al hablar de los primeros platos con los que se atrevió. Y es que a su corta edad, Carlota se ha atrevido con platos tan complejos como el 'brazo de gitano con crema de chocolate y avellanas y nata' con el que ayer la vimos deleitar al jurado de 'MasterChef Junior'. «Es más fácil cocinar lo dulce que lo salado», sentencia.

Del programa asegura que, lo que más le ha impactado, es que «Eva es mucho más alta y Jordi te mira raro». Al tiempo que desvela que, cuando tuvo que abandonar 'MasterChef Junior', Samanta le dijo «que no pasaba nada, que tenía el trofeo y que lo importante era haber participado». Carlota reconoce que la de cocinera es una de las profesiones que le atraen para el futuro, aunque también le gustaría ser «cuidadora de niños o profesora de inglés».