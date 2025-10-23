El plato 'Puxa Asturias' que salvó a Juanjo Bona de la eliminación en 'MasterChef': una versión vanguardista del cachopo El cantante aragonés sorprendió al jurado con su plato 'Puxa Asturias', un steak tartar con guiños al clásico cachopo que le permitió salvarse de la expulsión

N. Vivar Gijón Jueves, 23 de octubre 2025, 12:20

El cachopo, ese icono de la mesa asturiana por excelencia, vivió en el último programa de 'MasterChef Celebrity 10' una metamorfosis. Juanjo Bona, con la presión de la prueba de eliminación sobre los hombros, decidió replicar el clásico plato con técnicas de alta cocina que sorprendieron tanto al jurado como a sus compañeros.

Su propuesta, bautizada 'Puxa Asturias', se presentó como un steak tartar de ternera con yema, polvo de jamón, esferificaciones de pimiento rojo y queso. Una composición que, sin reproducir la contundencia del cachopo tradicional, evocaba sus sabores esenciales en un formato ligero, fresco y contemporáneo.

La chef invitada Lydia del Olmo, que acompañó a Bona en la prueba, destacó que «aunque no recuerda del todo al cachopo original, el sabor de la carne está bueno y el toque de la cecina sí te lleva al sabor del cachopo». Pepe Rodríguez coincidió: «Es un plato diferente, pero tiene los elementos del cachopo y está rico».

El jurado valoró la osadía de Bona, que supo mantener la esencia asturiana en un ejercicio de creatividad culinaria. Y lo más importante: su arriesgada apuesta le permitió esquivar la expulsión y seguir en la competición.