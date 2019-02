Alejandra Rubio, hija de Terelu, ficha por Mediaset Alejandra Rubio con su madre, Terelu. / E.C. La joven tendrá su propio canal en 'mtmad', en el que contará su día a día CARLA COALLA Viernes, 8 febrero 2019, 22:15

El reality de 'Las Campos' ya tiene rival. Alejandra Rubio, la tercera generación de esta saga de rostros televisivos se lanza a la pequeña pantalla por la puerta grande. La joven desvelará así muchos detalles de su vida, por lo que los espectadores podrán ver episodios suyos con su madre, con su abuela y con el resto de personas con las que comparte su día a día. Ha asegurado que todos ellos lo han entendido y que les ha parecido bien, aunque Terelu le ha advertido que «a ver qué hago», ha confesado.

Desde que cumpliera los 18 años, Alejandra Rubio se ha convertido en un nuevo recurso mediático. La joven, que hasta ese momento era desconocida, se ha propuesto dar el salto a la televisión, aunque asegura: «me gustan 'Gran Hermano' y 'Supervivientes' pero no para estar como concursante». De lo que no cabe duda es de que esta experiencia va a hacer que se vuelva un poco más conocida para el público, pues asegura que «muchos me paran por la calle para preguntarme cosas que ahora sabrán gracias al canal».

Alejandra Rubio, que se independizó tras su mayoría de edad, también tiene que lidiar con la enfermedad de madre. «Está casi recuperada y la veo muy bien», ha confesado, afirmando que a pesar de estos dos meses tras la operación han sido «complicados», ella ha estado a su lado «apoyándola y dándole fuerza».