El emotivo mensaje de Susanna Griso tras la muerte de su hermana La presentadora de 'Espejo Público' ha hablado en el programa de la importancia que ha tenido su familia Sábado, 29 junio 2019

La periodista Susanna Griso, presentadora de 'Espejo Público', se vio obligada a abandonar este jueves el programa a causa del repentino fallecimiento de su hermana mayor debido a un infarto. Griso, que fue avisada de inmediato de la noticia, fue reemplazada en el espacio matinal por Gonzalo Bans, quien no dudó en enviar un caluroso mensaje de ánimo a su compañera: «A Susanna y a toda su familia un fortísimo abrazo del equipo de 'Espejo Público'».

Ya en noviembre de 2018 Griso tuvo que decir adiós a su madre, Montserrat Raventós, que murió a los 94 años tras un ictus. Con un escueto «Buen viaje, mamá», desde su cuenta de Instagram la periodista catalana se despedía de su progenitora, madre de siete hijos de los que la periodista es la menor. Tras el suceso, Griso no dudó en aprovechar su espacio en 'Espejo Público' para rendir homenaje a su madre, a quien describió como una mujer solidaria que dedicó su vida ayudar a los más desfavorecidos. Asimismo, la catalana aprovechó para hablar del papel que han supuesto en su vida sus hermanas mayores.

«Soy la pequeña de siete, tengo cuatro hermanas mayores y ellas, por su generación y por haber vivido en una etapa distinta, renunciaron a sus carreras que retomaron tiempo después. Yo he intentado siempre hacer todo lo contrario, priorizar mi carrera profesional y luego ya he empezado a pensar en la pareja y la maternidad. De alguna manera, ellas me han servido como espejo cóncavo de lo que yo no quería hacer. De alguna manera tengo que agradecerles ese ejemplo», dijo la presentadora.

Este jueves, tras la noticia del fallecimiento, Ana Rosa Quintana no dudó en aprovechar también su programa para mandar un mensaje de apoyo a Susanna Griso: «Desde aquí, a toda la familia de Susanna Griso mis condolencias y un abrazo muy fuerte a mi compañera». «Cuando se van nuestros padres, uno lo puede entender, pero un hermano es muy complicado», concluyó.