Las mentiras de Sofía Suescun, al descubierto MEDIASET La ganadora de 'Supervivientes 2018' se sometió al polígrafo de 'Sálvame' para hablar de su relación con Alejandro Albalá EL COMERCIO Gijón Lunes, 23 julio 2018, 19:41

Sofía Suescun, ganadora de la última edición de 'Supervivientes', acudió este sábado al plató de 'Sábado Deluxe' para someterse al polígrafo. Las preguntas fueron muchas y giraron en torno a su ruptura con Alejandro Albalá y la supuesta relación que la exconcursante del reality de supervivencia habría mantenido con un jugador de fútbol.

El exnovio de Suescun fue el encargado de desvelar en directo que la pareja había roto: «No, desde hoy no es nada mío. Bueno, desde ayer a las 4 de la mañana cuando me enteré de una cosa», afirmaba ante la sorpresa de todos. Por lo visto, el joven descubrió que su ya exnovia abrió la puerta de un hotel desnuda a Iván González, tronista de 'Mujeres y Hombres y Viceversa' y concursante también de 'Supervivientes'. Ante tal acusación, Sofía no lo negó y explicó: «Si yo duermo desnuda y llaman a la puerta, ¿qué problema hay?». Fue el propio Iván quien entró por teléfono en el programa y aseguró que no era la primera vez que Sofía le pide dormir juntos: «Se metió conmigo en la cama y dijo: '¿Cómo es que no nos hemos acostado todavía?'».

Según el veredicto de Conchita en el 'Poli Deluxe', Sofía habría mantenido relaciones íntimas con otra persona que no es Alejandro Albalá en los últimos días. Sin embargo, la concursante lejos de quedar como «la mala de la película», acusó a su expareja de haber pasado la noche con una chica después de haber visto un vídeo de cómo volvían juntos en coche. Además, ha afirmado que la mayor parte de las discusiones entre ellos eran provocadas por Chabelita.

Con respecto a los posibles 'affaires' de Suescun con algunos futbolistas, la joven intentó negarlo pero el «Poli Deluxe» sacó a la luz la verdad: la concursante está mensajeándose con un famoso miembro de La Roja, algo que habría filtrado su propia madre, Maite Galdeano. A pesar de todo, Sofía Suescun seguía negádolo todo entre lágrimas y confesaba no saber si está embarazada, como ya ocurrió a su vuelta de «Supervivientes».

Al finalizar la entrevista, el programa obsequió a su invitada con un test de embarazo para que saliese de dudas.