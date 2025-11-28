Merche, la luchadora asturiana que ha acabado con David Broncano en cinco segundos A sus 17 años, la campeona del mundo de grappling también ha peleado contra un policía local en 'La revuelta'

P. Álvarez Gijón Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:36 Comenta Compartir

Merche García fue a 'La resistencia' por primera vez cuando tenía 15 años e hizo una breve demostración de lo que mejor sabía hacer: luchar. Su víctima en esa ocasión fue Grison. La asturiana le hizo un mataleón al 'beatboxer', una llave que le provocó una tortícolis. La campeona mundial de Grappling repitió este jueves su visita al plató del programa, ahora 'La revuelta', y volvió a hacer gala de sus dotes como luchadora. Para fortuna del músico, cambió de objetivo y esta vez David Broncano y un policía local fueron sus 'puchimboles'. Aunque su disciplina no se centra en los golpes, el presentador y el agente sufrieron de lo lindo. De hecho, Broncano solo duró en pie cinco segundos.

Mi sección favorita del programa es cuando Broncano es apaleado con tanta facilidad #LaRevuelta pic.twitter.com/2vNPZpJXg6 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 27, 2025

Merche, que en unos días cumplirá 18 años, agarró la pierna de Broncano y lo tumbó en cuestión de segundos. Una vez en el suelo, la asturiana bromeó con hacerle un mataleón. El presentador tuvo que suplicar para que no ejecutara su amenaza. «Un mataleón no, que luego a este —por Grison— le apretaste y le dejaste tonto una semana», le dijo.

🤼 Pelea de niña contra policía 🚓



Merche es campeona del mundo y tiene 17 años. Ricardo es policía municipal y sabe karate.



30 kg de diferencia #Larevuelta pic.twitter.com/HvWKmLBIV3 — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) November 27, 2025

Pero el humorista no fue la única víctima de Merche. David Broncano hizo subir al escenario a Ricardo, un policía local experto en karate que acudió como público y anunció un «combate de grappling entre una niña y la policía». El agente fue un rival más digno que el presentador, aunque resistió poco más de medio minuto.