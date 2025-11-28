El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Logo Patrocinio
Merche y David Broncano, durante su pelea. La Revuelta

Merche, la luchadora asturiana que ha acabado con David Broncano en cinco segundos

A sus 17 años, la campeona del mundo de grappling también ha peleado contra un policía local en 'La revuelta'

P. Álvarez

Gijón

Viernes, 28 de noviembre 2025, 10:36

Comenta

Merche García fue a 'La resistencia' por primera vez cuando tenía 15 años e hizo una breve demostración de lo que mejor sabía hacer: luchar. Su víctima en esa ocasión fue Grison. La asturiana le hizo un mataleón al 'beatboxer', una llave que le provocó una tortícolis. La campeona mundial de Grappling repitió este jueves su visita al plató del programa, ahora 'La revuelta', y volvió a hacer gala de sus dotes como luchadora. Para fortuna del músico, cambió de objetivo y esta vez David Broncano y un policía local fueron sus 'puchimboles'. Aunque su disciplina no se centra en los golpes, el presentador y el agente sufrieron de lo lindo. De hecho, Broncano solo duró en pie cinco segundos.

Merche, que en unos días cumplirá 18 años, agarró la pierna de Broncano y lo tumbó en cuestión de segundos. Una vez en el suelo, la asturiana bromeó con hacerle un mataleón. El presentador tuvo que suplicar para que no ejecutara su amenaza. «Un mataleón no, que luego a este —por Grison— le apretaste y le dejaste tonto una semana», le dijo.

Pero el humorista no fue la única víctima de Merche. David Broncano hizo subir al escenario a Ricardo, un policía local experto en karate que acudió como público y anunció un «combate de grappling entre una niña y la policía». El agente fue un rival más digno que el presentador, aunque resistió poco más de medio minuto.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  2. 2 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  3. 3 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  4. 4 Parking gratuito en el centro de Gijón y en La Arena para promover las compras navideñas
  5. 5 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  6. 6

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  7. 7 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  8. 8

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  9. 9

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  10. 10

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Merche, la luchadora asturiana que ha acabado con David Broncano en cinco segundos

Merche, la luchadora asturiana que ha acabado con David Broncano en cinco segundos