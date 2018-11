Antonia Dell'Atte habla de Ana Obregón y de Alessandro Lecquio en 'Mi Casa es la Vuestra' Antonia Dell'Atte relata cómo fue su matrimonio a Bertín Osborne. / Telecinco La italiana le ha contado a Bertín cómo empezó y acabó su matrimonio CARLA COALLA Sábado, 3 noviembre 2018, 00:28

«A Ana la conocí yo en Roma, porque estaba rodando una película y Alessandro Lecquio me la presentó. A mí me pareció una chica mona. Cuando llegamos a España yo quise invitar a Ana a cenar un día pero él se negó a que hubiera 'determinadas' personas en su casa. Un día fuimos a una cena organizada por Channel y nos sentaron con Ana Obregón. Algo pasó entre ellos en esa cena», ha relatado con su habitual sentido del humor. «Poco después llegó un día a casa para decirme que se iba a Palma de Mallorca a montar un negocio con un amigo y que nos íbamos a hacer ricos. Pero me encontré con este amigo y me confesó que estaba saliendo con la Obregón», ha confesado Antonia Dell'Atte a Bertín Osborne en 'Mi Casa es la Vuestra'.

Antonia Dell'Atte ha relatado en 'Mi Casa es la Vuestra',punto por punto a Bertín este episodio de su vida con Ana Obregón que terminó con su matrimonio, aunque ha asegurado que «Dado (Alessandro Lecquio) ha cambiado mucho» y que ella se alegra. Además, se ha acordado de cómo fue el momento en el que le contó a su suegra lo que había pasado y que ella le respondió: «Tú lo que tienes que hacer es ponerte guapa y reconquistarle».

El toque de humor lo ha puesto Clemente, el hijo que Antonia Dell'Atte tuvo con Alessandro Lecquio antes de que este conociera a Ana Obregón. Madre e hijo han confesado que Antonia le decía a Clemente cuando era pequeño que si comía «le iba a crecer el pito». Una declaración con la que han vuelto a hacer reir tanto a Bertín Osborne como a Boris Izaguirre, el invitado de hoy, en 'Mi Casa es la Vuestra'.

