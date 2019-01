Miguel Ángel Revilla le hace 'la cobra' a Pablo Motos Miguel Ángel Revilla conversa con Pablo Motos. / Antena 3 El Presidente de Cantabria ha visitado 'El Hormiguero' este jueves CARLA COALLA Jueves, 10 enero 2019, 23:21

«Me has hecho la cobra», le ha echado en cara Pablo Motos a Miguel Ángel Revilla al comienzo del programa. El político le negó un abrazo al presentador al entrar al plató y optó por darle la mano de manera brusca; todo en un tono jocoso.

Las primera palabras del invitado, además, las empleó en saludar a sus hijas, lo que provocó la sorpresa y la risa tanto del conductor como del resto del público. Revilla no ha tardado en explicarle a Motos el motivo de que le hubiera «hecho la cobra», que no era otro que el hecho de que este no lo seguía en Instagram. «Ya que me llamas cuando te fallan los importantes: sigue a Sergio Ramos, Pilar Rubio, Cristina Pedroche, Laura Pausini, Nuria Roca, Alejandro Sanz y Paula Echevarría. Todos estos son los que sigues. ¿Alguno de estos te trae pan a ti? Esta mañana me llama y me dice que no se me olvide traerle pan de Cantabria. ¡Tres kilos de pan!».

«¿Cómo te voy a seguir si solo sales de espaldas?», le ha dicho a mostrando a continuación en 'El Hormiguero' una serie de fotografías de la cuenta del Presidente de Cantabria en las que, efectivamente, aparecía de espaldas. La última instantánea, sin embargo, enseñaba al político con los pantalones remangados y sentado en plena naturaleza. Una imagen que le ha servido a Motos para comentar «la diferencia que hay entre tus piernas y la cara». «A esas piernas no les ha dado el sol en mucho tiempo», añadía entre risas, a modo de 'venganza' de la cobra que le ha hecho su invitado.

Miguel Ángel Revilla también ha repasado la actualidad en 'El Hormiguero', en el que ha criticado que «no hay un puñetero perfume, ni un traje, que no esté anunciado por un extranjero». Incluso ha hablado de política, gracias a las preguntas que le ha hecho Pablo Motos, entre ellas, la de: «¿pactarías con VOX?». Contundente, Revilla ha respondido que «no, porque estoy en las antípodas».