Mila Ximénez ya piensa en abandonar: «Creo que me he equivocado» La colaboradora de 'Sálvame' sufre una crisis en la primera noche en la casa de Guadalix EL COMERCIO Viernes, 13 septiembre 2019, 11:35

La colaboradora de televisión ya no está en su mejor momento dentro de la casa. Si su entrada ya no fue idílica por tener que entrar en la casa por una gatera por la que se negó en rotundo a pasar, su primera noche en Guadalix ha sido un tormento: sin baño, camas compartidas y con el acceso restringido a la casa. La periodista del corazón ha amenazado con abandonar en numerosas ocasiones en tan sólo 24 horas. Durante la primera noche y con la gala ya terminada, Ximénez se acercó el confesionario entre lagrimas para repetir una y otra vez: «Creo que me he equivocado, este no es mi sitio».

Su amigo y presentador Jorge Javier fue anoche el encargado de conectar con ella para conocer su estado de ánimo y no ha podido reprimir las lágrimas de la emoción. «He tenido muchos sobresaltos», ha asegurado la ex supervivientes en la segunda gala del reality.

A pesar de sus lágrimas, la colaboradora de 'Sálvame', con la ayuda de Jorge Javier comenzó a ver el lado bueno al concurso y sabe que terminará adaptándose a lo que venga. «Hay cosas buenas, esta mañana hemos hecho un aperitivo fuera», le dijo a Jorge durante la conexión. Tras la conexión con el exterior parece que la televisiva comenzó a animarse y de momento se ha disipado su idea de abandonar el concurso.