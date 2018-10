'GH VIP': Miriam expulsa a Darek y Jorge Javier asegura que «es una concursante de categoría» Miriam vuelve a salvarse de la expulsión. / Instagram de Miriam Saavedra La peruana ha querido dar las gracias a la gente que la apoya CARLA COALLA Viernes, 26 octubre 2018, 00:35

«De verdad que no soy tan mala, vean el 24 horas», ha pedido Miriam Saavedra a los espectadores de GH VIP tras la expulsión de Darek. «Es una concursante de 'reality' de primera categoría» aseguraba Jorge Javier Vázquez. Al enterarse de que seguiría en la Casa de Gran Hermano una semana más, Miriam se ha tirado en el banco abrazada a su maleta. «Por fin», repetía, al tiempo que el presentador añadía que «a dramática no la gana nadie». Una felicidad la de la ex de Carlos Lozano que se unía a la del Koala y Verdeliss y que chocaba con la cara que han puesto Mónica o Suso, entre otros, al verla entrar.

Jorge Javier Vázquez ha aprovechado para ponerle humor al momento de la expulsión gracias a las confusiones de Darek con el idioma. Este ha dicho que Miriam es «salida» y «activa», lo que ha provocado las carcajadas tanto del presentador de GH VIP como de los que se encontraban en plató. Jorge Javier lo ha corregido rápidamente, diciéndole que se estaba refiriendo a que era «extrovertida». Luego, ha tenido que volver a corregirlo al confundir «pregunta» con «respuesta».

Uno de los momentos más tensos de la gala de GH VIP, además del de la expulsión de Darek frente a Miriam, ha sido cuando han proyectado las imágenes de los robos nocturnos de comida. Tanto Verdeliss como el Koala han estado visiblemente molestos, ya que les parece muy mal que sus propios compañeros les estén quitando comida.