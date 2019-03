Entrevista Miriam Moreno: «Contamos cómo evitar enfermedades» Miriam Moreno. / RTVE Presenta la nueva etapa de 'Saber vivir' (La 2) JULIÁN ALÍA Viernes, 15 marzo 2019, 19:40

Tras casi seis años en TVE, y más concretamente en 'España Directo', a Miriam Moreno (Barcelona, 31 años) le ha llegado la oportunidad de presentar la nueva etapa de 'Saber vivir', que regresó este mes de marzo a la parrilla del ente público, en La 2. «El espíritu no cambia. Hablamos con rigurosidad, siempre de la mano de expertos, y con mucha cercanía», comenta la presentadora, que este domingo (12:00 horas) se pone al frente del tercer programa.

- ¿Qué tiene esta nueva etapa de 'Saber vivir'?

La clave está en hablar de salud en positivo. Es un programa apto para hipocondríacos porque no hablamos de enfermedades, sino de cómo evitarlas y mejorar nuestra calidad de vida, tanto por dentro como por fuera. Hay muchas maneras de hacerlo, como la nutrición o el deporte, pero también hablamos de psicología, de gimnasia cerebral...

- Solo una vez por semana.

Sí, y un día tan significativo como es el domingo, en el que a muchos nos da el bajón después de toda la semana, y nos planteamos objetivos nuevos. Ayudamos a dar ese empujoncito a todo el mundo, porque no hablamos de una edad determinada. Todos van a sacar algo positivo.

- ¿Qué le parece la hora?

Bastante buena. La gran mayoría ya estamos despiertos, algunos de resaca. La gente a esa hora suele estar en casa, empieza a pensar qué va a hacer de comer y nosotros damos ideas muy buenas y sencillas.

- ¿Si hubiese sido en La 1 tendría un estilo distinto?

Quiero pensar que no. Al final, La 1 y La 2 son hermanos, y van de la mano a todas partes. No sé cómo se gestó, si surgió primero el canal y luego se decidió el formato o al revés, lo que está claro es que es un programa que tenía que estar, que se fue durante poco tiempo y que tenía que volver.

- ¿Cómo ha sido ponerse al frente de 'Saber vivir'?

Es un formato que tiene 22 años. y yo 31. He crecido con ello, y es algo que tienes ahí en tu subconsciente. Hacerlo un poco distinto a aquellos otros no ha sido fácil, pero Alfonso (García), el director, me ha ayudado mucho. Lo primero ha sido ganar confianza entre los colaboradores. Eso y cuadrar horarios, porque tienen una vida profesional bastante ajetreada.

- También cuentan con algún invitado famoso.

Tenemos la sección 'Cómo se cuida', en la que hablamos con determinadas personas, que no tienen por qué ser famosas o conocidas, sino que su profesión requiere unos cuidados particulares o especiales, como un bombero. Pero sí, en el primer programa tuvimos a Roberto Leal, y puedo adelantar que ya hemos grabado un reportaje con la actriz Andrea del Río.

- Coincidieron en 'España Directo', ¿cómo fue el reencuentro?

No ha habido reencuentro porque nunca nos hemos dejado de ver. Es una persona que me ha ayudado muchísimo. Tuve el placer de sustituirle cuando empezó a hacer 'Operación Triunfo' y otros proyectos profesionales. Nos escribimos semanalmente, y es como uno más de la familia de 'España Directo'.

- Ahora lo compagina con esto.

Sí, me he trasladado. Yo antes llevaba la delegación de Barcelona y ahora estoy en Madrid, haciendo las dos cosas.

- ¿Y cómo se cuida usted?

Intento hacer deporte tres días en semana, aunque al ser reportera, hay días que cojo el móvil, veo que he hecho 15.000 pasos y digo: '¡Hoy no me toca!'. Además, tenemos un entrenador personal en plantilla, que es Juan Rallo, que en algún reportaje me ha puesto las pilas pero bien.