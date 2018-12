'GH VIP': Miriam Saavedra se proclama ganadora de la edición Miriam y Suso llegan al plató de 'GH VIP'. / Telecinco Suso ocupa el segundo lugar y Koala queda tercero CARLA COALLA Viernes, 21 diciembre 2018, 01:34

La audiencia ha dedicido que, después de tres meses de convivencia, fuera Koala el primero de los tres finalistas en abandonar la Casa de Guadalix de la Sierra. A su llegada al plató, Jorge Javier Vázquez le ha hecho la pregunta obligada: «¿En qué momento supisteis Miriam y tú que os ibáis a cargar a todos estos?». «Nadie se carga a nadie, cada uno se carga a sí solo. Cada uno de nosotros hace lo que puede y luego la audiencia va decidiendo», ha sido la contundente respuesta de Koala al llegar al plató como tercer finalista de 'GH VIP'. A él le han respondido varios de los expulsados: «Has llegado hasta aquí gracias a Miriam», afirmaba Tony Spina. «Está donde le dije que lo iba a ver», ha sentenciado Aurah con una sonrisa, aunque Jorge Javier Vázquez también ha querido contestarle a la joven: «Bueno, es finalista, en algún momento tenía que salir, que tiene que empezar otro programa».

La entrevista de Jorge Javier Vázquez a Koala ha dado paso a la llegada de los dos «súper finalistas» de 'GH VIP' al plató, Miriam Saavedra y Suso Álvarez, dispuestos a saber quién se llevaría a casa el maletín del premio como ganador absoluto de la edición. Ambos han sido recibidos con gritos de ánimo y abucheos de todos los seguidores del programa que se encontraban a las puertas de los estudios de Telecinco, como es tradición en el concurso.

La entrada de ambos, triunfal la de Miriam, más disimulada la de Suso, ha hecho que los bancos se vacíen en pro de uno y otro candidato a ganador del programa. «Yo creo que mejor no lo he podido hacer», ha dicho Suso, a lo que Miriam añadía que «por haber llegado hasta aquí, yo ya me siento una ganadora». Unas palabras que han pronunciado poco antes de saber que, la suya, se ha convertido en la edición más vista de la historia de 'GH VIP'. Una sorpresa a la que se ha sumado la ausencia de Mónica en el plató.

Finalmente, el público ha dedicido apoyar a Miriam una vez más, proclamándola ganadora de 'GH VIP', dejando a Suso en segundo lugar.