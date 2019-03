Nueva polémica La humillación de Miriam Saavedra a Chelo García Cortés Miriam y Chelo vuelven a protagonizar un enfrentamiento. / Telecinco La ganadora de la última edición de 'GH VIP' ha logrado recibir un saludo del Presidente de Perú, Martín Alberto Vizcarra Cornejo CARLA COALLA Viernes, 1 marzo 2019, 21:31

Que Miriam Saavedra no se corta a la hora de plantar cara a los que ella considera sus adversarios no es ningún misterio. Así lo demostró a su paso por la Casa de Guadalix de la Sierra, donde no escatimó en comentarios de todo tipo hacia sus compañeros de concurso. Además, no se puede acusar a la expareja de Carlos Lozano de no decir las cosas a la cara, pues la joven se despacha a gusto frente a todos los que interfieren en su camino, sin problemas. Hoy ha vuelto a hacer alarde de todo su potencial como personaje televisivo, pues ha cargado contra Chelo García Cortes, llegando a dar un espectáculo con el que se ha ganado el desprecio de muchos transeúntes que se han encontrado con ella: «Eres una descarada, una maleducada», le han espetado varias personas a la peruana.

Pero ella, ni corta ni perezosa, no solo no ha tenido problema en devolverles cada uno de los comentarios que le han regalado, sino que también ha tenido tiempo de atacar a Chelo García Cortés, tal y como han recogido las cámaras de Telecinco:«Vaga, cascarrabias, no tratas bien al equipo, deberías entrar en un reality para que pudieran ver cómo eres». Y es que Miriam Saavedra ha hecho lo que mejor sabe hacer para ganarse, como parece pretender, un puesto fijo en la televisión, catapultando su 'Diario Mí', por encima de 'Diario Che', el serial de minireportajes con el que la periodista trata de acercar la actualidad a los espectadores.

El objetivo de Miriam Saavedra era conseguir un saludo del Presidente de Perú durante la visita de este, Martín Alberto Vizcarra Cornejo, a Ifema ARCO Madrid, la feria internacional del arte contemporáneo, después de que Chelo no fuera capaz de lograr hablar con Pedro Sánchez en la presentación del libro del Presidente, 'Manual de resistencia'. La peruana quería demostrar que ella hacía mejor el trabajo y lo ha conseguido, logrando que su Presidente le dedicara unas palabras. «Yo no soy como Chelo, yo no me doy por vencida y además tengo carisma», ha sentenciado.