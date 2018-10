Miriam y Tony, nuevo capítulo del culebrón de GH VIP Miriam está nominada esta semana. / Telecinco ¿Se están enamorando o solo es una estrategia? CARLA COALLA Martes, 23 octubre 2018, 17:10

Miriam podría librarse en unas horas de la nominación en la gala de GH VIP, pero también podría salir expulsada el próximo jueves. Las quinielas están de su lado y apuntan a que Miriam se salvará, aunque lo cierto es que hasta que se arroje algo de luz sobre los porcentajes ciegos cabe esperar cualquier cosa. A la popularidad de Miriam hay que sumarle ahora el inicio del nuevo culebrón que protagoniza junto a Tony desde que ayer se besaran.

Los seguidores de GH VIP no saben qué pensar, pues mientras los actos de Miriam indican que aún no ha olvidado a Carlos Lozano, su acercamiento a Tony hace pensar que podría ser el principio de algo más que una amistad. Además, Tony no se corta a la hora de mostrar sus sentimientos, o al menos al dejarle claro a Miriam que está interesado en ella. Pero lo cierto es que no son pocos los que piensan que la historia entre Miriam y Tony solo es un tonteo y que no llegará a más, incluso hay quien adivina que Tony se está «riendo de ella» y que lo suyo «solo es un vacile».

A la nominación de Miriam se une la del Koala y Darek, aunque esta noche sabremos cuál de los tres se salva y quiénes son finalmente los nominados. ¿Será capaz Miriam de volver a salvarse de la expulsión de GH VIP?