'Modern Love' ficha a Kit Harington y Anna Paquin en su segunda temporada

Después del éxito cosechado tras su estreno, 'Modern Love' ha incorporado 29 nuevas caras al reparto de su segunda temporada. Tal y como 'Hollywood reporter'ha publicado, se unen a la serie los actores Gbenga Akinnagbe ('The Deuce'), Susan Blackwell ('Madam Secretary'), Lucy Boynton («Bohemian Rhapsody»), Tom Burke («Mank»), Zoe Chao («Love Life»), Maria Dizzia ('Orange Is the New Black'), Minnie Driver ('Speechless'), Grace Edwards, Dominique Fishback ('The Deuce'), Kathryn Gallagher («Jagged Little Pill»), Garrett Hedlund («Mudbound»), Telci Huynh ('God Friended Me'), Nikki M. James («Book of Mormon»), Aparna Nancherla ('Corporate'), Larry Owens ('High Maintenance'), Zane Pais ('Room 104'), Isaac Powell («Dear Evan Hansen»), Ben Rappaport ('For the People'), Milan Ray («Troop Zero»), Jack Reynor «(Midsommar»), Miranda Richardson ('Good Omens'), Marquis Rodriguez ('Así nos ven'), James Scully ('You'), Zuzanna Szadkowski ('Gossip Girl'), Lulu Wilson («The Glorias»), Don Wycherley («Una canción irlandesa») y Jeena Yi ('Unbreakable Kimmy Schmidt').

Pero los nombres que destacan entre los nuevos fichajes de 'Modern Love' son los de Kit Harington ('Juego de Tronos') y Anna Paquin ('True Blood'), a los que podremos ver en la ficción a finales de año, cuando lleguen los nuevos capítulos, que ya se han rodado entre Nueva York y Dublín.

Amazon Studios también ha anunciado los nombres de los directores de la segunda temporada de 'Modern Love', que incluyen al propio Carney, John Crowley («Brooklyn»), Marta Cunningham ('Insecure'), Jesse Peretz ('Girls'), el dúo de Celine Held y Logan George, y el actor Andrew Rannells ('Black Monday').