Ana Morgade, al presidente del Atlético: «Que cierre la boca hasta que se quite el machismo de encima» La colaboradora de Zapeando ha respondido a Enrique Cerezo tras su polémico comentario a una reportera EL COMERCIO Gijón Jueves, 13 diciembre 2018, 22:22

«Yo de dinero no hablo, y menos con una mujer», respondió Enrique Cerezo a una pregunta de una reportera por la situación financiera del Atlético de Madrid. Esta respuesta provocó la indignación de muchos usuarios en redes sociales que no tardaron en dar su opinión ante el desafortunado comentario del presidente del club.

Ana Morgade, colaboradora de Zapeando, el programa que emite La Sexta por las tardes, también ha querido dedicarle unas palabras a Enrique Cerezo: «Bueno, te estabas intentando escaquear de la pregunta y te has encontrado con un poquito de machismo de frente. ¿Por qué vas a responder a una periodista una pregunta sobre dinero? Si es una mujer, ¿qué va a entender? Si hay alguna que suma y de milagro».

Morgade no se quedado ahí sino que ha ido más alla: «Ay, Dios mío. Este señor no debería hablar con una mujer, ni de dinero ni de nada. Que hable consigo mismo un rato, que cierre la boca, que reflexione, que se quite lo del machismo y luego ya que hable de lo que quiera. Porque se llamará Cerezo, pero aquí ha sido un poquito melón».