«Una vez al año necesito mi dosis de calor» Sonia Fidalgo ante el espejo y entre libros. / PABLO LORENZANA La presentadora espera poder cambiar el Cabu Peñes por el de Gata mientras no para de trabajar en un nuevo programa para la TPA «Antes era muy repunante con la canción del verano, ahora con la nena gusténme y cántoles todes» P. A. MARÍN ESTRADA GIJÓN. Martes, 9 julio 2019, 00:13

La periodista Sonia Fidalgo afirma que no para ni en verano. Así la ven cada semana los espectadores de la TPA recorriendo Asturias entera en 'Pueblo' o animando el cotarro y presentado 'Cantadera'. Ahora trabaja en un nuevo proyecto y cuenta los días para irse a descansar al Cabo de Gata donde está una de las raíces de esta gijonesa 'de la cuenca'.

-¿Cómo lleva el verano?

-Sin parar de 'trabayar' y eso en verano te cansa más, porque a la vez tienes ganas de 'folixa' y claro ye mucho gastu para el cuerpo. Y este verano además con mucho sexo...

-¿Perdón?

-Sí, preparando un nuevo programa para TPA en la estela de 'Iguales', pero en este caso de educación sexual. La idea es recordar que no es siempre no y si dos no quieren no se 'fae' nada. Pero también se trata de pasarlo bien, algo garantizado porque salir a la calle a preguntar a los asturianos de sexo, ye la risión...

-¿Cómo somos en eso?

-Pues estamos un poco peor los nuevos que los vieyos. En cuanto a las preguntas, depende y según, si tiras más para arriba te dicen: «Ay fía, Yo d'eso nun entiendo» y pasan 'palabra'. También tenemos siempre un punto de humor y ternura increible, y ponemos el foco ahí. En positivo: todo es permitido y posible siempre que haya acuerdo y si no lo hay, no, sin más.

-Volviendo al verano. Como guaja de la cuenca, ¿a dónde iba usted, a Rodiles o Bañugues.?

-Soy de la cuenca, pero de Xixón, entonces lo mío era al revés: iba a Turón (risas). Pero tenía una suerte tremenda porque luego marchaba con mi güelu y mi gúela a Almería. Tarragona. Los míos eran esos veranos maravillosos que empezaban cuando te daban las notas y terminaban el día antes de empezar a clase.

-¿Y este?

-Pues tengo una gana de 'garrar' el coche y tirar para el sur que me muero. Asturias está agradable, ahora, eh, esto ye como Sevilla pero con toldo y aire acondicionado, ta bien pensao, pero yo necesito atravesar el mapa una vez al añu, ir del Cabu Peñes al Cabu Gata, mi dosis de calor.

-¿Es de coger pronto el color?

-Bueno y si no 'píntome', en verano hay que estar morena.

-¿Qué le pone a usted 'negra'?

-Sobre todo la intolerancia, me pone de muy mala uva. Que la gente no sea capaz de ponerse en el lugar del otro.

-¿Y qué la deja helada?

-Lo mismo, los que ejercen de yo y después yo, eso no solo me deja helada, no puedo con ello.

-¿La 'canción del verano' es un mal evitable?

-Antes era muy 'repunante' . Ahora tengo una nena de once años y gústenme, seles todes, báiloles, póngoles en el coche : 'Despacito', 'Vamos pa la playa, la toalla, la pantalla'...¡Todes! (risas)

-Y usted que es tan cantarina ¿en otra vida le hubiese gustado ser vocalista de un orquesta de prau?

-¡Qué va, probes!. Si canso yo, ¡cómo estarán los de Asia o Beatriz con el acordeón de un lao pa otru!. ¿Tú sabes lo que trabayen? No ye ni medio normal. Yo véome más bien apurriéndo-yos culetes de sidra. Probes, tienen el cielo ganáu.

-¿Alguna lectura refrescante?

-El libro de Xuan (Bello) el primeru: 'Incierta historia de la verdad'. 'Mujeres que hablan solas' (KRK), maravilloso, y tengo en la mano 'Una noche en el paraíso', de Lucía Berlín.