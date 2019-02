Noemí Galera: «Aquí venimos a disfrutar y a reírnos» Noemí Galera, jurado de 'La mejor canción jamás cantada' / RTVE La directora de la academia de 'OT' es jurado de 'La mejor canción jamás cantada', hoy en La 1. «Espero hacer formatos musicales hasta que me jubile JULIÁN ALÍA Madrid Viernes, 22 febrero 2019, 00:20

Mandó de vuelta a casa a Pitingo y a Ruth Lorenzo en los castings de la segunda edición de 'Operación Triunfo', aunque confiesa no acordarse, ya que «se presentaron 80.000 personas». Noemí Galera (Barcelona, 52 años) es la directora de casting de Gestmusic Endemol y de la academia de 'OT', y se declara «ochentera», aunque su canción favorita es 'Your song', de Elton John, de los años 70. Ahora, también es miembro del jurado de 'La mejor canción jamás cantada', que emite este viernes La 1 a las 22:10 horas.

En esta ocasión, el formato musical que presenta Roberto Leal viaja hasta la década de los 60 para recordar temas míticos como 'Quince años tiene mi amor', 'Estando contigo', 'La chica ye-ye', 'Yo soy aquel', o 'La, la la', pero lo hace con voces actuales, entre las que destacan las de Azúcar Moreno, Los del Río, o María Villalón, reciente ganadora de 'Tu cara me suena'.

-Vuelve a formar parte de un jurado, como ya hizo en 'OT'...

-Sí, pero en este programa no hay que nominar. Es mucho más amable. Valoramos las canciones, pero vamos a disfrutar y a reírnos. No es un jurado propiamente dicho. Lo llamamos así porque cada uno escoge una de las canciones y las propone.

-¿Y cuándo descansa?

-Después de 'OT' vinieron las Navidades, y yo me fui a mi pueblo. Allí nadie me habla de curro, porque mis amigos de toda la vida pasan de la tele, y eso es maravilloso. Fueron cinco días que valieron por un mes.

-¿Y cómo ve el descanso que se va a dar a 'Operación Triunfo'?

-Lo aplaudo fuertemente. Creo que tenemos que descansar un poquito, y que el público nos eche un poquito de menos. Son tres meses, y no sé si sois conscientes de lo que significa estar expuesto todos los días.

-¿En las redes sociales?

-Eso ha sido matador. En 2017 meábamos colonia; todo era maravilloso. Se cayó la emisión en YouTube un día cuando estaban 'Los Javis' hablando del PP y no sé qué, y la gente: «¡Censura!». Lo aclaramos en Twitter, y dijimos que en una hora lo iban a tener colgado. Y la gente: «Viva la transparencia, qué maravilla.». Si llega a pasar este año, yo creo que nos crucifican. Cualquier cosa que pasaba, no sé por qué cojones, estaba mal. Cuando una mentira se repite mucho, acaba siendo como una verdad. Si cada día entras en las redes y ves todo eso. Tengo 52 años y sé tomar la distancia, pero dan ganas de mandarlo todo a la mierda.

-¿De abandonar 'OT'?

-No, no. Cuando quieres algo mucho, te puede doler, te puede joder la vida, pero tú sigues ahí. Como unos hijos, un amor... Cuando te metes en un fregado como 'OT' no puedes abandonar. Aunque hay días que lo llevas mejor, y otros que dices: 'Me cago en la puta, quién me mandaba a mí decir que sí'.

-¿Y presentar para cuándo?

-¿¡Qué!? No, no, no. Yo no sé presentar.

-¿Y volver a dirigir? (Lo último que dirigió fue el 'Lluvia de estrellas' de TVE)

-Prefiero hacer de directora de casting, que es lo que sé. Para dirigir tienes que tener la cabeza muy muy clara, son muchos elementos a tener en cuenta. Tengo una edad, y ahora mismo ni es lo que más me apetece, ni creo que pudiera estar a la altura. Uno tiene que ser consciente de sus limitaciones.

-¿Le queda algo por hacer en la televisión?

-Yo solo espero hacer formatos musicales hasta que me jubile.

-Y aparte de eso, ¿qué suele ver en la tele?

-Veo 'Al rojo vivo' cuando estoy en casa. Lo pongo y lo dejo ahí. Y me encantan los programas de reformas. He descubierto que a mi hija también le gustan y lo vemos juntas. Soy una abuela.