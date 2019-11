Noviembre sangriento Asesinos en serie. / Crimen+Investigación El canal Crimen+Investigación estrena esta noche 'Asesinos en serie', un especial que repasa la vida de algunos de los homicidas más aterradores de todos los tiempos JULIÁN ALÍA Sábado, 2 noviembre 2019, 01:11

Las 25 mentes criminales más aterradoras de la historia reciente se pasan este mes de noviembre, a partir de hoy a las 21.00 horas, por el canal Crimen+Investigación. Compuesto por 57 horas de programación, de las que 37 son de estreno exclusivo en la pequeña pantalla, 'Asesinos en serie' cuenta las obsesiones y motivaciones de homicidas como Ted Bundy, John Wayne Gacy, Jeffrey Dahmer o Edmund Kemper. Así, todos los sábados y domingos del mes, el canal emitirá las entregas «del mayor especial sobre asesinos en serie de la historia de la televisión», que pretende «desmontar su mito Hollywoodiense» y mostrar cómo son realmente.

El especial ha contado con el asesoramiento de numerosos expertos que han seguido de cerca los casos y se difundirán grabaciones que nunca han visto la luz, con el objetivo de esclarecer el comportamiento humano más descarnado. La narración parte de las recreaciones de los hechos y de los más de cien testimonios de criminólogos, psicólogos, periodistas o detectives, entre los que destaca el del exagente del FBI John Douglas, autor del libro 'Mindhunter'. El análisis de nuevas pruebas de ADN y CGI (imágenes generadas por ordenador) ha permitido a los investigadores descubrir las múltiples identidades bajo las que se han escondido estos individuos para burlar a la Justicia.

El espacio arranca esta noche con 'En la mente del asesino en serie', que examina los factores que desencadenan su comportamiento psicópata mediante la investigación forense de sus vidas, por qué hacen lo que hacen y cómo se les podría haber detectado antes de actuar si se hubieran conocido las señales. Seguidamente, a partir de las 22.35 horas, comienza la primera de las entregas. Aborda las andanzas de Edmund Kemper, que acabó con la vida de su propia madre y agredía sexualmente y mutilaba a sus víctimas. Se entregó a las autoridades policiales después de vivir una doble vida.

Mañana, también a las 22.35 horas, será el turno de Israel Keyes, uno de los asesinos más meticulosos a los que se ha enfrentado el FBI, capaz de ocultar sus atroces crímenes planeados metódicamente durante años. En posteriores entregas, se analizará el caso de Jeffrey Dahmer, conocido como 'el carnicero de Milwaukee', con asesinatos, mutilaciones, necrofilia y canibalismo a sus espaldas. «Mis víctimas eran ligues de una noche. Siempre me dejaban claro que tenían que volver al trabajo. Y yo no quería que se fueran», declara en el reportaje Dahmer, para quien sus espantosos crímenes eran fruto del amor, no del odio.

Cadáveres bajo tierra

John Wayne Gacy será otro de los protagonistas. Bajo el suelo de su casa, la Policía comenzó a desenterrar restos humanos ocultos. En pocos días, se descubrieron 29 cadáveres. Gacy era considerado un ciudadano ejemplar, un pilar en la comunidad y un exitoso hombre de negocios. De hecho, sus continuos viajes hacen imposible cifrar exactamente con cuántas vidas acabó. «Eso os toca descubrirlo a vosotros, chicos», fue su respuesta cuando le interrogaron.

También tiene hueco en la serie Ted Bundy, capaz de seducir a más de cien mujeres para llevarlas a una muerte cruel. Sus víctimas solían ser jóvenes alegres, independientes y morenas, con un peinado similar, y las que atraía fingiendo tener un brazo o una pierna rotos, o simulando ser policía o bombero.

'Asesinos en serie' analizará igualmente la muerte del icono de la moda Gianni Versace y la búsqueda de su asesino, Andrew Cunanan, que ya había perpetrado una ola de asesinatos antes de acabar con la vida del diseñador italiano en Miami.