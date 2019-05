La temporada final de 'Orange is the new black' ya tiene fecha de estreno 'Orange is the new black' regresa. / Netflix La ficción de Netflix publica un adelanto musical para anunciar el comienzo de los nuevos capítulos CARLA COALLA Miércoles, 22 mayo 2019, 20:59

'Orange is the new black' se despide de los espectadores con su séptima y última temporada, que ya tiene fecha de estreno. Será el próximo 26 de julio cuando una de las ficciones más laureadas de Netflix ponga el broche de oro a su andadura, lo que ha anunciado con un vídeo en el que sus grandes protagonistas se pasean por los decorados de la serie al tiempo que entonan la canción que se ha hecho famosa poniendo banda sonora a la cabecera.

Taylor Schilling (Piper Chapman), Uzo Aduba (Ojos locos), Danielle Brooks (Tasha 'Taystee' Jefferson), Dascha Polanco (Dayanara Díaz), Natasha Lyon (Nicky Nichols) y Laura Prepon (Alex Vause) son las que prestan su voz al tema 'You've got time', una composición original de Regina Spektor, que termina con el abrazo de Taylor y Laura, encaminándose a lo que parece un ensayo de guiones o una grabación. Recordemos que ambas actrices interpretan a Piper y Alex, dos mujeres que se reencuentran en la cárcel en la primera temporada de 'Orange is the new black' y que recuperan la relación sentimental de antaño. En la última temporada, la sexta, Piper salía de prisión mientras que Alex permanecía entre rejas.

La séptima y última temporada de 'Orange is the new black' estará disponible completa a partir del 26 de julio en Netflix, y en ella podremos ver cómo se adapta Piper al exterior, qué ocurre con Alex tras seguir en la cárcel o cómo evoluciona la amistad entre Cyndi y Taystee.