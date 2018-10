Pablo Chiapella sufre un accidente que le aparta de los escenarios El actor dejará por un tiempo, aún por definir, la obra de teatro en la que participa EL COMERCIO Gijón Jueves, 25 octubre 2018, 00:18

El actor Pablo Chiapella daba la noticia él mismo a través de su Instagram: «Me veo obligado a bajarme del escenario unos días». El pasado 20 de octubre Chiapella sufrió un accidente de tráfico a la salida del Teatro Fernán Gómez de Madrid, donde se representa la obra.

El accidente no ha sido grave pero le impedirá continuar con su actividad profesional hasta nuevo aviso. Eso no entorpercerá el ritmo de la función, el actor tendrá sustituto hasta su regreso como bien ha informado en su publicación: «Aún así, el manicomio no cierra, en las restantes funciones de 'Alguien voló sobre el nido del cuco' hasta mi incorporación seré sustituido en mi papel de McMurphy por Alejandro Tous. Disculpen las molestias».

El actor no ha tardado en recibir mensajes de apoyo de sus seguidores y también de sus compañeros de profesión y amigos, quienes le han deseado una pronta recuperación. .