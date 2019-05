Un espectador insulta en directo a Pablo Motos Mimi Doblas visita a Pablo Motos en 'El Homiguero'. / Antena 3 Tanto el presentador como su invitada, Mimi Doblas (Lola Índigo), se quedaron atónitos ante la respuesta CARLA COALLA Viernes, 17 mayo 2019, 20:57

Pablo Motos se encontraba junto a Mimi Doblas, la artista de Lola Índigo, al frente de 'El Hormiguero', a punto de repartir los 6.000 euros que ya es costumbre que trate de que vayan a parar a un espectador. La mecánica es sencilla: llaman a un teléfono al azar, cuando este descuelga, el invitado en cuestión (en este caso Mimi) le hace una pregunta concreta, «¿Sabe usted qué es lo que quiero?», a lo que este debe responder, «la tarjeta regalo de 'El Hormiguero'.

Ayer, Pablo Motos volvió a intentar hacer entrega a un espectador de la jugosa cantidad cuando se encontró con una respuesta completamente inesperada: «Creo que te has equivocado de número», ha dicho el hombre, a lo que ha añadido un sorprendente «me cago en la hostia, esto tiene que ser algún tipo de estúpido valenciano», dirigiendo claramente su insulto al presentador de 'El Hormiguero'.

Motos, por su parte, trató de no perder el sentido del humor, con un «pues puede ser, mientras Mimi seguía intentando hacer entrega de los 6.000 euros insistiendo con la pregunta. La tensión llegó a su punto más álgido cuando el hombre soltó un osado «¿pero quién coño habla?». Incluso luego contestó al presentador directamente: «Si te soy sincero, estoy trabajando. Yo ahora no tengo tiempo», logrando entonces la respuesta de Pablo Motos en 'El Hormiguero', «bueno, hay 6.000 euros, lo que tú digas. El presentador no se esperaba la frase final: «Será por dinero», zanjaba el interlocutor.