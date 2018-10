Miriam, Makoke y Koala, nominados GH VIP: Isa Pantoja se declara a Omar mientras él pisa a Techi Isa Pantoja confiesa en GH VIP que quiero «mucho» a Omar. / Telecinco La joven le ha confesado a Jorge Javier Vázquez que lo quiere mucho CARLA COALLA Viernes, 26 octubre 2018, 11:28

«Eres muy grande Isa. Como dice un amigo mío, tienes un 'tal' de aquí a Logroño», era la respuesta de Jorge Javier Vázquez a las declaraciones de Isa Pantoja ayer en el plató de GH VIP. La joven ha confesado que «lo quiero mucho, no es ningún secreto», aseguraba, ante la atenta mirada y la cara de satisfacción de Omar, que no ha tardado mucho en abrazarla y en confesar que «ya lo sabía». A la que no ha parecido gustarle mucho este momento de acercamiento de la ex-pareja, que habría empezado la noche anterior en casa de Omar, según las palabras del presentador de Gran Hermano, es a Techi. «Me estás pisando», ha sido su respuesta a Omar, a lo que Jorge Javier ha añadido riendo que «lo que te falta, Omar, es pisar a Techi».

La cuestión es que Techi no es la única que no se cree la declaración de Isa Pantoja hacia Omar, porque otra concusante de la presente edición de GH VIP, Aramís, ha añadido que «uno no se esconde bajo las sábanas si no va a hacer nada que no haría fuera», en relación a lo que Isa continúa afirmando, que entre ella y Asraf no pasó nada. «A buen entendedor pocas palabras bastan», sentenciaba.

Los nominados de esta semana en GH VIP han sido, finalmente, Miriam, el Koala y Makoke, al menos hasta el próximo martes, cuando la audiencia decida que uno de ellos se salve de la expulsión y continúe en la Casa.