Paula Prendes: «Lo que sé de cocina lo aprendí de mi madre» La actriz y presentadora gijonesa Paula Prendes. / E. C. La actriz y presentadora asturiana pronto se pondrá el delantal de 'MasterChef celebrity 3' JESSICA M. PUGA Gijón Domingo, 2 septiembre 2018, 00:58

Paula Prendes se atreve con lo que le echen. Tan pronto analiza la actualidad televisiva en 'Zapeando' (La Sexta) como se enfunda una chaquetilla de cocina dispuesta a asumir los veredictos de Samantha Vallejo-Nágera, Pepe Rodríguez y Jordi Cruz, los duros jueces de 'MasterChef'.

La actriz y presentadora gijonesa está entre los 14 aspirantes a hacerse con el tercer título 'celebrity'. No lo tendrá fácil. En las cocinas del exitoso y prolífico 'talent' de TVE coincidirá con Jaime Nava, Paz Vega, Mario Vaquerizo, Boris Izaguirre, Antonia Dell'Atte, Dafne Fernández, Santiago Segura, María Castro, Carmen Lomana, Óscar Higares, Ona Carbonell, Iván Massague y Xuso Jones. «Será una edición aún más divertida que las anteriores», adelanta la presentadora, que confiesa haber visto programas de ediciones anteriores en busca de consejos añadidos.

Prendes, que está disfrutando del fin de semana en Gijón, se confiesa 'cocinillas', pero asegura que «uno se da cuenta de que no lo es lo suficiente cuando entra en 'MasterChef'» porque «eso es otro nivel, ahí se aprende a hostias. Yo, como hacía muchas cosas y bastante ricas, pensaba que era buena; pero entrar en el programa me ha hecho ver lo engañada que estaba», dice la gijonesa riéndose.

Antes de empezar las grabaciones en mayo, los concursantes pudieron prepararse en cocinas profesionales. «Estuve en un par de restaurantes en Madrid», cuenta. Lo dice quien ha tenido una maestra bien cerca: su madre. «Siempre cocinaba un montón en casa; era de las de primero, segundo y postre, así que lo que sé de cocina me lo enseñó ella», explica y dice tener dos libros con recetas de su madre. «Ella las tiene apuntadas a mano. Son las típicas libretas, quizá algo cutres, pero auténticas a más no poder. Juntas las hemos ido pasando a ordenador, así que yo ya lo tengo guardado todo curioso».

Es en su casa donde Paula Prendes ha comido el plato que le gustaría poder hacer, un brazo gitano de marisco. «A que suena bien, ¿eh?», bromea. Lo que pasa, dice, es que es muy elaborado y requiere muchísimo tiempo, por lo que ella se queda con su solomillo Wellington del que, adelanta, algo veremos en el programa que TVE empezará a emitir próximamente.

La presentadora cuida su alimentación, aunque no tanto como para controlar las raciones de pescado, carne y verduras de la semana. No hay ningún producto que no le guste, pero sí avisa de que es mejor no contar con ella para una cena muy grasienta porque «no me va nada» ni para desayunar, de hecho, «hoy solo tomé un café y un zumo de naranja y kiwi». Comer y cenar le chifla y, aunque a su pesar el dulce le encanta, prefiere lo salado.

La vena asturiana le sale cuando cruza el Negrón. «En mi día a día, soy de cerveza, pero cuando estoy en casa quiero sidra; el jueves estuve tomando una botella con mi chico. Me privan les fabes con almejas de mi casa y unas parrrochinas pueden saber a gloria», resume. Confiesa que su lugar de comidas favorito de Gijón es El Planeta, «donde sirven la mejor ventesca que hay».

El próximo objetivo de Prendes es sumarse a la nómina de ganadores de 'MasterChef Celebrity', en la que ya figuran Miguel Ángel Muñoz y un paisano, Saúl Craviotto. «No me genera presión añadida ser la segunda gijonesa. Lo que sí aviso es que no esperéis lo mismo de mí que de Craviotto, pues el nivel de exigencia de los deportistas de élite es altísimo». Dicho queda.